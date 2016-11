SG Insel Fehmarn I empfängt heute den Tabellenletzten TSV Schönwalde – SVG will neue Serie starten

+ © Fehmarn24/Normen Noffke SG I-Verteidiger Klaas Micheel (r.) empfängt heute mit der SG Insel Fehmarn I das Kreisligaschlusslicht TSV Schönwalde. © Fehmarn24/Normen Noffke

FEHMARN -lb- Mit einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV Schönwalde schließt die SG Insel Fehmarn I heute die Hinrunde in der Kreisliga ab (19.30 Uhr).

Aufgrund des morgigen Sportlerballs beim SV Fehmarn (ab 19.30 Uhr in der Mensa der Inselschule) haben einige SG-Teams ihre Spiele entsprechend verlegt.

Bereits 64 Gegentreffer (4,57 Gegentore pro Spiel) hat sich der TSV bislang eingefangen. Das Kellerduell am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenvorletzten FC Scharbeutz ging am Bungsberg mit 2:5 verloren. Durch die Niederlage konnte der FC den Abstand auf vier Punkte vergrößern. „Ein Spiel gegen den Tabellenletzten ist für einen Trainer immer eine ganz schwierige Aufgabe, denn der Coach muss dem Team klarmachen, dass der Gegner auf gar keinen Fall unterschätzt werden darf“, findet SG I-Coach Jens Uwe Schaumann im Vorfeld der Partie. Auf dem Kunstrasen bestehe erhöhte Wachsamkeit, um kein „dummes“ Gegentor zu fangen. Kevin Grapengeter fällt aufgrund des Frauenspiels in Dannau aus. Der Einsatz von Carsten Micheel ist fraglich. Gunnar Hünicke ist in dieser Woche nach seiner Verletzung wieder ins Training eingestiegen und wird es erst einmal bei der Zweiten probieren. Ebenfalls wieder an Bord sind Torhüter Florian Nietmann und Kim-Felix Harländer.



In der A-Klasse begrüßt die SG Insel Fehmarn II den Aufsteiger TSV Neustadt II (Sonnabend, 13 Uhr). Nach vier nicht verlorenen Auswärtsspielen ist die SG II froh, wieder einmal vor heimischer Kulisse spielen zu dürfen. „Wir müssen zu Hause unbedingt nachlegen“, gibt SG II-Trainer Thorsten Langhoff die Marschroute vor. Intern will die Zweite die Ausfälle von Michael Unger, Thomas Götz-Smilgies und Tobias Maas kompensieren. Tim Zimmermann rückt bei den Insulanern wieder in den Kader.



Mit der SG Insel Fehmarn III reist das nächste SG-Team zum SV Großenbrode an den Sund (Sonnabend, 14 Uhr). Bekanntlich konnte sich beim SVG die zweite Vertretung der Sportgemeinschaft mit 3:1 am vergangenen Wochenende durchsetzen. Die Hausherren wollen wieder eine Serie starten und möglichst in diesem Jahr kein Spiel mehr verlieren. Felix Severin fehlt aus beruflichen Gründen. Der Einsatz von Eike Jappe, der im Derby gegen die SG II Blessuren davon getragen hat, ist fraglich. Eric Reise fehlt verletzungsbedingt. „Wir wollen den Derbysieg und damit die Niederlage gegen die SG II vergessen“, erklärt SVG-Coach Sören Müller-Gerken. Die SG III will mit voller Kapelle die Negativserie stoppen.



In der B-Klasse reist der Tabellendritte SG Insel Fehmarn IV zum ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Pansdorf IV an den Techauer Weg (Sonntag, 11.30 Uhr). Dort ist die SG IV nach Meinung von SG IV-Coach Maximilian Didier „krasser Außenseiter“. Abwehrchef Christian Jetz weilt im wohlverdienten Urlaub. Ömer Okan fehlt beruflich. Der Einsatz von Dennis Barkow und Torhüter Christopher Bluhm sei äußerst fraglich. „Wir müssen über den Kampf ins Spiel finden“, so SG IV-Pressesprecher Jetz.



C-Klassenspitzenreiter TSV Heiligenhafen II läuft beim Tabellendritten TSV Westfehmarn auf (Sonntag, 14 Uhr).



Der Tabellenzweite TSV Gremersdorf II gastiert bei der SG Insel Fehmarn V (Sonnabend, 14 Uhr). Mit Sven Navers und Kawar Hassan haben die Gastgeber zwei Ausfälle zu beklagen. Einige Spieler der SG V werden berufsbedingt später in Landkirchen aufschlagen können.



Der SV Großenbrode II ist zu Gast bei der SG Baltic II (Sonntag, 14 Uhr). Nach der knappen Heimniederlage gegen Putlos II peilt die Reserve aus Großenbrode einen Auswärtssieg an.