Jannick Taurino pariert sechs Siebenmeter

mA verliert 30:34 gegen den TSV Schwarzenbek – mE schlägt Wagrien II 36:11

Bendix Sayk (Mitte) feierte mit mE einen 36:11-Heimsieg gegen die HSG Wagrien II. Die Handballteams legen bis Anfang November eine Pause ein.

FEHMARN -lb- Die Handballteams des SV Fehmarn legen bis Anfang November eine Spielpause ein. Drei Mannschaften waren vor den Herbstferien noch einmal gefordert:

mA – TSV Schwarzenbek 30:34 (16:18): Die zwei Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, jedoch haben die Gastgeber phasenweise in der Abwehr gepennt und im Angriff die Chancen nicht verwertet. Sorgen bereitet dem SVF noch immer die Torhüterposition. Die Feldspieler Jan Hinrich Witt und Jannick Taurino wechselten sich hier ab. Witt stand in Durchgang eins im Kasten. Im ersten Drittel lag Schwarzenbek mit fünf Toren Vorsprung vorn. Den Abstand konnte der SVF bis zur Pause auf zwei Tore verkürzen. In Durchgang zwei ging es Tor um Tor weiter. Zehn Siebenmeter erhielten die Gäste im zweiten Abschnitt. SVF-Keeper Taurino parierte vier, im gesamten Spiel waren es 13 und sechs durch Taurino gehaltene Siebenmeter. Der SVF kam trotzdem auf 27:28 heran. Der Abschluss war zu überhastet. Zwei 2-Minuten-Strafen kassierten die Gastgeber in den Schlussminuten, sodass sie das Spiel in doppelter Unterzahl beenden mussten.

SVF: Torhüter Jan Hinrich Witt (erste Halbzeit; ein Tor) und Jannick Taurino (zweite Halbzeit; 8 Tore, davon zwei per Siebenmeter), Karl Mattias Witt (7), Dustin Garbow (4), Leon Frecke (3), Ole Hönemann (2), Dominique Basedow (2), Pascal Lafrentz (1), Justin Walther (1) und Henning Bruhn (1).



mC – TSV Travemünde 31:27 (19:14): Die Hausherren hatten das Spiel von Beginn an im Griff. Aus dem Rückraum warf der überragende Michel Schwenn satte 14 Tore. Auf der Linksaußenposition ließ Henner Kühlsen in der ersten Hälfte nichts anbrennen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam Nick Jansen besser ins Spiel.



SVF: Torhüter Claas Hegerfeld (12 Paraden, davon einen Siebenmeter) Michel Schwenn (14), Nick Jansen (5), Henner Kühlsen (4), Nils Othengrafen (4), Jesper Linus Gabriel (3), Ole Rößler (1), Jan Kühlsen, Pelle Schwenn, Mattis Brumm und Tobias Hahn.



HSC Rosenstadt Eutin – mD II 14:14 (8:6): Die Insulaner mussten in der Rosenstadt ohne Auswechselspieler auskommen. Das Spiel war weitgehend auf Augenhöhe, in dem sich keine der Mannschaften richtig absetzten konnte. Durch kleine Unachtsamkeiten ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabine. Nach der Pause gelang es dem SVF mit einer guten Abwehrleistung und einem sehr gut aufgelegten Torhüter Luka Remling weiter aufzuholen. Trotz einer Zeitstrafe gegen den SVF kämpfte das Team von der Insel weiter. Bei einer 14:12-Führung überstanden die Fehmaraner die Unterzahl schadlos. Da der Schiedsrichter aus Sicht von SVF-Trainerin Katrin Dübe am Ende komplett die Linie verlor, war es schwierig, den Vorsprung über die Zeit zu retten. So musste sich der SVF mit einem Remis zufrieden geben. Im Rückspiel auf Fehmarn am 17. Dezember (Sonnabend) möchte der SVF gegen den HSC einen Sieg landen.



SVF: Torhüter Luka Remling (27/4), Peter Wagner (4), Nils Simon (3), Samuel Korte (2), Jorke Scheef (2), Lennard Ulber (1) und Jannik Jörns.

HSG Wagrien II – mE 11:36 (2:17): Auch die dritte Pflichtaufgabe bei der HSG Wagrien II gestalteten die Fehmaraner sehr erfolgreich. Die erst vor zwei Wochen nachgemeldeten Gastgeber hatten keine sechs Feldspieler zur Verfügung, halfen schon durch E-jugendliche Mädchen aus, welche sich im Übrigen hervorragend gegen die Jungs behaupteten. Dennoch reichte es nicht für eine komplette Mannschaft, daher nahm Fehmarn im Sinne der Fairness einen Spieler vom Feld und es wurde Fünf gegen Fünf gespielt. Doch es nützte der HSG nur wenig. Die HSG war den mit viel Tempo ausgestatteten Insulanern nicht gewachsen. Diese kombinierten sich ein ums andere Mal munter nach vorn und leisteten sich dabei sogar noch so einige Fehlwürfe. Der abermals exzellenten SVF-Defensive zum Dank konnten die Bälle jedoch meist schnell zurückerobert werden. Im zweiten Durchgang schlugen sich die Spieler und Spielerinnen der HSG dann aber deutlich besser und versuchten, durch eine sehr kompakte Abwehr und schnelles Umschalten Kontrolle zu gewinnen. Insgesamt war die individuelle Qualität des SVF aber höher, wo sich alle Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnten. Am Ende stand damit ein weiterer Kantersieg. Die E-Jugend hat damit die Begegnungen mit den Reservemannschaften der Liga nun komplettiert und führt ihr Klassement an. Nach den Ferien warten dann die Gegner, welche zu einer reellen Standortbestimmung führen werden.

SVF: Torhüter Mats Peer Knöpfler, Max Mackeprang (14), Bendix Sayk (14), Peter-Hannes Witt (5), Nils Beier (1), Rune Schäfer (1), Thies Sommerfeldt (1).