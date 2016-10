SG JSG/SVG hat geschummelt

Ein C II-Spieler hat beim 3:1-Sieg bei der SG Eutin/Malente auf falschem Spielerpass gespielt

Janik Jäcker (l.) feierte mit der B I der SG JSG Fehmarn/SV Großenbrode einen 5:1-Heimsieg gegen die SG Schashagen-Pelzerhaken/Altenkrempe.

FEHMARN -lb- Die SG JSG Fehmarn/SV Großenbrode hat bei der C II geschummelt und wurde erwischt. Beim 3:1-Sieg der C II bei der SG Eutin/Malente spielte ein Spieler auf einem falschen Spielerpass. Der nicht spielberechtigte Spieler schoss noch ein Tor, wobei der eigentliche Spielerpassinhaber seit zwei Jahren kein Fußball mehr spielt.

Der Kreisfußballverband (KFV) Ostholstein wird die Partie, nachdem die JSG den Verstoß bereits zugegeben hat, in eine 0:2-Niederlage umwerten. Zudem wird der KFV die JSG mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 50 Euro belegen. Doch auch der SG Eutin/Malente steht Ärger ins Haus. Bei der 0:1-Niederlage der zweiten Vertretung beim TSV Süsel schrieb die SG nach FT-Information drei Spieler auf den Spielberichtsbogen, die überhaupt nicht vor Ort waren. Zwei Spieler kannte der TSV-Coach nämlich persönlich. Auch hier will der KFV ein entsprechendes Verfahren vor dem Kreisgericht einleiten.

JSG OH Lensahn II – A- Junioren 1:2 (1:2): Erneut zeigten die Gäste ihre zwei Gesichter. Im ersten Spielabschnitt beherrschte man den Gegner und ging durch Philipp Neuenfeldt mit einem satten 18-Meter-Schuss in Führung (20.). Ein schöner Spielzug über die linke Seite brachte nur vier Minuten später das 2:0 – Jan Töpfer setzte sich über links durch und Bjarne Struck vollendete den Flankenball am langen Pfosten mit einer Fluggrätsche. Die Lensahner steckten aber nicht auf und kamen nach einer Unachtsamkeit zum Anschlusstreffer (42.).



Anscheinend kann die SG Fehmarn/Großenbrode nur eine Halbzeit, denn in diesem Spiel kam dann nicht mehr viel. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, versiebten aber etliche gute Möglichkeiten oder scheiterten am überragenden Keeper David Meyer. Mit diesem Sieg haben sich die Insulaner für die gemeinsame Kreisliga der Kreisfußballverbände Lübeck und Ostholstein qualifiziert. Dort gehen neun Mannschaften (drei aus Lübeck) an den Start. Der Meister und der jeweilige Kreisbeste qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde.



B I – FC Scharbeutz 17:0 (10:0): Da die Gäste nicht vollzählig angereist waren, reduzierten die Gastgeber ihr Team ebenfalls auf zehn Spieler. Die überforderten Gäste hatten noch Glück – die SG versiebte einige Chancen. Torschützen: Tjelk Jakob (7), Thomas Benz (4), Rico Wetendorf (2), Marvin Paul (2), Tom Deitering und Sandro Bröcking.



B I – SG Scha-Pe/Altenkrempe 5:1 (1:0): Es war ein zäher Kampf der Hausherren gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner. Eine Ecke brachte im dritten Versuch durch Thomas Benz die Führung (32.). Die Gäste konterten stets gefährlich, erst nach einer Stunde etwas Entspannung. Tjelk Jacob setzte einen Freistoß an den Pfosten und Marvin Paul verwertete den Abpraller. Tom Deitering schaffte vom Anstoß, die Gäste spielten diesen zurück, nach Vorarbeit von Thomas Benz das 3:0. Sekunden später Tjelk Jakob mit dem vierten Tor.(64.). Die Gäste verkürzten mit berechtigtem Elfmeter (68.), doch Marvin Paul aus 23 Metern machte alles klar (76.).



BCG Altenkrempe – C I 0:17 (0:8): Die Gäste hatten an der Milchstraße leichtes Spiel. Sedat Bakabala eröffnete den Torreigen mit lupenreinem Hatrick binnen neun Minuten. Hans-Jabob Kruse beendete den Torreigen mit Hattrick binnen fünf Minuten. Dazwischen waren Phil Baumgarn (3), Oscar Majora (3), Lasse Koch (2), Finn-Jasper Kissler, Colvin Sowa sowie ein weiteres Mal Bakabala erfolgreich.



D I – SC Cismar 0:4 (0:2): Auch im sechsten Spiel konnte der Gastgeber keine Punkte einfahren und ziert weiterhin das Tabellenende.



D II - JFG BalticStars/Dahme 1:12 (1:7): Ibrahim Fischer erzielte den Ehrentreffer.