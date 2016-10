SG-Frauen verlieren beim Spitzenreiter Pansdorf

Gastgeberinnen erzielen Siegtreffer in der 89. Spielminute – B-Juniorinnen siegen 4:2

FEHMARN -lb- Beim Kreisliga-Spitzenreiter TSV Pansdorf haben die Frauen der SG Insel Fehmarn mit 0:1 (0:0) verloren. Der Siegtreffer am Techauer Weg fiel erst in der 89. Spielminute.

Die SG konterte über die rechte Seite und verlor den Ball. Von der Strafraumgrenze stocherte Josefin Jegorenko die Kugel in die lange Ecke. „Der Siegtreffer war ein absolutes Zufallsprodukt. Die schwächere Mannschaft hat glücklich gewonnen“, sagte SG-Coach Kevin Grapengeter nach der Partie. Er ärgerte sich noch über die 54. Spielminute, als der SG ein klares Tor nicht anerkannt wurde. Denise Wiese hatte mit einer sehenswerten Direktabnahme den Ball von der Kante des 16-Meter-Raumes im Pansdorfer Kasten versenkt.

„Der Schiedsrichter stand mindestens 70 Meter weg und konnte aus der Position überhaupt nicht beurteilen, ob der Ball hinter der Linie war“, so Grapengeter weiter. Selbst neutrale Zuschauer, die mit keiner der beiden Mannschaften etwas zu tun haben, waren der Meinung, dass TSV-Torfrau Angela Koldewey den Ball erst hinter der Torlinie aufgehalten habe.



In der zweiten Halbzeit stellte die SG auf zwei Stürmerinnen um. Joerle Schmahl traf bei einem Alleingang nur den Pfosten, der Abpraller landete bei TSV-Torhüterin Koldewey (54.). In der Nachspielzeit zimmerte Lena Emser einen Freistoß an die Latte des TSV-Tores. Vier SG-Spielerinnen waren einschussbereit, jedoch landete die Kugel bei der am schlechtesten postierten Angreiferin, sodass die Chance verpuffte (96.).



Im ersten Durchgang hatten die Gastgeberinnen mehr vom Spiel, da die SG ergebnisorientiert spielte. Die SG-Defensive stand sehr gut und ließ kaum Chancen zu. Vorne vergaben Denise Wiese (2), Maria da Silva und Tara Brozi gute Torchancen.



Spielerisch sei das Spitzenspiel hochwertig gewesen. Auch kämpferisch gönnten sich beide Teams nichts. Die SG-Frauen gehen in der Kreisliga in die Herbstferien. Dort will die Grapengeter-Elf im Kreispokal am 22. Oktober (Sonnabend, 15 Uhr) zu Hause gegen den Verbandsligisten Fortuna St. Jürgen eine Reaktion zeigen.



„Meine Mannschaft hat in Pansdorf gut gespielt“, so Grapengeter. Mit Fortuna kommt ein alter Bekannter auf die Insel. Lange Zeit lieferten sich die Insulanerinnen gemeinsam mit der SG Riepsdorf/Cismar ein packendes Meisterschaftsduell. Beide Partien in der Kreisliga endeten Remis (2:2, 0:0). Als Meister zog Fortuna in die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga Südost ein, die SG profitierte vom Verzicht des Vizemeisters aus Riepsdorf und konnte so ebenfalls die Aufstiegsrunde spielen. Knapp mit 2:1 setzte sich Fortuna auf neutralem Platz in Lensahn gegen die SG durch. Somit hat die SG Insel Fehmarn noch eine kleine Rechnung mit dem Team aus der Hansestadt offen. Fortuna stieg als Zweiter hinter dem TSV Zarpen in die Verbandsliga auf. Die SG-Frauen hatten alle drei Aufstiegsspiele verloren und belegten Rang vier.



Auch in dieser Saison erreichen der Meister und der jeweils beste Kreisvertreter die Aufstiegsrunde.



SG: Behnke – Jonas, Carbuhn, Ju. Schmahl, Schreiber – Lenhardt, Kahl, Jo. Schmahl, Brozi, da Silva – D. Wiese. Eingew.: Wittmaier, Duhnke, Emser. Beste Spielerinnen: geschl. Mannschaftsleistung. Schiedsrichter: Bartel (MTV Ahrensbök), schlecht. Tor: 1:0 (89.) Jegorenko.