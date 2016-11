Spannende Gruppen beim 18. FT/HP-Cup am 6. Januar

Turnier der Heimatzeitungen: SG Insel I und OSV II bestreiten Eröffnungsspiel

FEHMARN - Von Lars Braesch Am Sonnabend wurden in der Halbzeitpause der SH-Ligapartie zwischen dem OSV und Flensburg 08 die Gruppen für den 18. FT/HP-Cup am 6. Januar (Freitag) ab 18 Uhr in der Oldenburger Großsporthalle ausgelost. Die Auslosung für das Hallenfußballturnier der Heimatzeitungen Fehmarnsches Tageblatt und Heiligenhafener Post erfolgte auf der Terrasse des OSV-Clubheims. Der OSV II ist Titelverteidiger.

Glücksfee Celina Sorge hatte ein glückliches Händchen und loste spannende Gruppen aus. Elf Teams von zwölf Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der beiden Heimatzeitungen haben ihr Kommen für die 18. Auflage zugesagt. Der Grammdorfer SV komplettiert erneut das Teilnehmerfeld bei der inoffiziellen Hallenkreismeisterschaft des Nordkreises, da bekanntlich der TSV Westfehmarn abgesagt hat.

Gespielt wird wieder im zuschauerfreundlichen Modus mit vier Gruppen à drei Teams. Die ersten beiden Mannschaften aus jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale. So lässt die Gruppenphase kein Raum für taktische Spielchen, es muss auf Sieg gespielt werden. Dadurch haben die vermeintlichen Underdogs ebenfalls die Chance aufs Weiterkommen. Ab dem Viertelfinale wird im K.-o.-System gespielt. Platz drei wird im Neunmeterschießen ermittelt. Zunächst wurden die Gruppenköpfe gezogen. Danach wurden die Teams an die jeweiligen Positionen verteilt. Als erstes Los wurde die SG Insel Fehmarn I gezogen.

In der Gruppe A spielen die SG Insel I (Kreisliga), Rekordsieger Oldenburger SV II (Kreisliga) und die SG Göhl/Heringsdorf II (C-Klasse). Das Eröffnungsspiel bestreiten die SG Insel I und der OSV II.

Der Grammdorfer SV (C-Klasse), der SV Neukirchen (Kreisliga) und die SG Göhl/Heringsdorf I (B-Klasse) treffen in der Gruppe B aufeinander.

Die SpVgg. Putlos (A-Klasse), der SV Großenbrode (A-Klasse) und der TSV Gremersdorf (Kreisliga) messen sich in der Gruppe C.



Der TSV Heiligenhafen (Kreisliga), die SG Insel IV (B-Klasse) und die SG Insel II (A-Klasse) wurden in die Gruppe D gelost.



Weiterhin wurde per Losentscheid festgelegt, welche Gruppen im Viertelfinale aufeinandertreffen. Die Gruppe B kämpft mit der Gruppe C ums Weiterkommen, und somit spielen die Gruppe A und die Gruppe D gegeneinander.



Gruppe A

1. SG Insel I

2. Oldenburger SV II

3. SG Göhl/Heringsdorf II

Gruppe B

1. Grammdorfer SV

2. SV Neukirchen

3. SG Göhl/Heringsdorf I

Gruppe C

1. SpVgg. Putlos

2. SV Großenbrode

3. TSV Gremersdorf

Gruppe D

1. TSV Heiligenhafen

2. SG Insel IV

3. SG Insel II