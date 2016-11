SVF-Frauen weiter ungeschlagen

Handballerinnen werfen sich mit 20:18-Heimsieg gegen die Holsteinische Schweiz III an die Tabellenspitze

+ © Fehmarn24/Lars Braesch SVF-Keeper Thorge Vöge entschärft im Heimspiel gegen den TSV Ellerau einen Siebenmeter. © Fehmarn24/Lars Braesch

FEHMARN -lb- Die SVF-Handballerinnen haben sich an die Tabellenspitze geworfen:

SVF-Frauen – Holsteinische Schweiz III 20:18 (7:11): Gegen den Spitzenreiter, der ohne Spielmacherin Corinna Schlemminger auskommen musste, zeigte der SVF zu Beginn viel zu viel Respekt. Die Gäste zogen auf 1:7 davon. Dann riss sich das gastgebende Team am Riemen und verkürzte auf vier Tore zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit konnte der Tabellenführer die Führung zunächst verteidigen. Die HSG führte zwischenzeitlich mit 12:16. 90 Sekunden vor Spielende hatte der SVF die Partie mit 17:18 gedreht. Die Gastgeberinnen ließen keinen Treffer mehr zu. Grenzenloser Jubel nach der Schlusssirene beim SVF.

SVF: Claudia Harländer (17 Paraden), Sissy Gesterling (8), Annika Liesenberg (4), Lena Quistorf (3), Katrin Dübe (2), Marielouise Kühlsen (2), Ann-Christin Bohnsack (1), Jasmin Bauer, Lea Wolfenstieg und Anna Dunkel.



HSG Ostsee – wA 21:23 (13:12): Nach einem wahren Handballkrimi entführte der SVF zwei Punkte aus Grömitz. Fünf Minuten vor Schluss trafen die Außenspielerinnen Rozerin Bakabala und Pia Herkommer zum Sieg. Nervenstark waren die Gäste auch vom Siebenmeterpunkt. Der SVF verwandelte alle Siebenmeter. Im Hinspiel hatten die Insulanerinnen noch sieben Siebenmeter verworfen.



SVF: Torfrauen Lea Wyssusek (1. Halbzeit/10 Paraden) und Fenja Smilgies (2./13), Hanna Rabe (6), Jenin Sieks (4), Pia Herkommer (4), Ann-Katrin Witt (3), Luisa Ehmann (2), Rozerin Bakabala (2), Lea Wolfestieg (1), Kim Wohnrade (1).



TSV Ratekau – wB 15:29 (10:14): Die Gastgeberinnen spielten zu Beginn gut auf, der Angriff wurde mit vielen Richtungswechseln vorgetragen. So lag der TSV schnell mit 4:2 vorn. Nachdem die Insulanerinnen ihr Abwehrverhalten abgestimmt hatten, lief es besser. In der zweiten Hälfte dominierten die Insulanerinnen die Partie deutlich, in der Abwehr konnte Melissa Grossen viele Bälle herausfischen und in schnelle Gegenzüge verwerten.



SVF: Torfrau Lea Wyssusek (20 Paraden), Nele Othengrafen (6), Rozerin Bakabala (4), Pia Herkommer (4), Melissa Grossen (4), Luisa Ehmann (4), Anka Witt (4), Fenja Smilgies (3), Lina Möller.



mD I – TSV Ellerau 23:11 (9:7): In der ersten Halbzeit wurden im Angriff viele Fehlpässe seitens der Fehmaraner gespielt. Meistens ging der Ball mit einem Anspiel zum Kreisläufer verloren. Und auch in der Abwehr tat man sich erst schwer. In der zweiten Spielhälfte konnte man dann die Konzentration deutlich steigern.



SVF: Torwart Thorge Vöge, Magnus Mackeprang (7), Matthis Brumm (5), Pelle Schwenn (5), Jan Kühlsen (2), Merle Schäfer (2), Leon Buss (1), Mats Steidlinger (1) und Tom Jorge Rauert.

MTV Lübeck – mD I 32:30 (16:12): Nachdem der MTV Lübeck bereits alle vorigen Gegner ganz deutlich geschlagen hatte, ging man mit weniger großen Erwartungen in das Spiel. Doch die Fehmaraner waren trotz des anstrengenden Spiels am Vortag sowie dem Krankheitsausfall von Topspieler Ole Hopp zu ihrer Höchstleistung aufgelaufen. Jan Kühlsen strotzte vor Eifer und dribbelte sich einige Male, genau wie Magnus Mackeprang, allein mit Ball durch die gegnerische Abwehr, die körperlich durch die Bank weg zwei Köpfe größer war als die der Insulaner. Die Lücken wurden gut erkannt und schnell herausgespielt. Im Angriff wurden viele Kreuzaktionen geboten. Aufgrund der Körpergröße der Gegner war es somit umso schwieriger, eine ebenso gute Abwehr zu spielen. Eine sehr ehrenvolle Aufgabe trug somit auch Mats Steidlinger seitens der Fehmaraner Abwehr, der die Anspiele zum gegnerischen Kreisläufer verhindern musste. Im zweiten Durchgang kämpften sich die Fehmaraner noch einmal auf 26:24 heran, jedoch zog der MTV in den Schlussminuten davon.

SVF:

Torwart Thorge Vöge, Jan Kühlsen (8), Magnus Mackeprang (8), Pelle Schwenn (6), Matthis Brumm (3), Leon Buss (3), Mats Steidlinger (1), Tom Jorge Rauert (1) und Max Mackeprang.

wD I – TSV Pansdorf 26:5 (15:4): Den Fehmaranerinnen gelang der fünfte Sieg im fünften Spiel. Dementsprechend führt der SVF die Tabelle vor der HSG Ostsee an.



SVF: Torhüterinnen Malie Wetendorf und Emmely Fischer, Finja Gierl (7), Amelie Harländer (1), Merle Schäfer (10), Maya Steede (3), Anna Timm (1), Maya Wietstock (2), Nina Wietstock (2) und Lucia Kreil.



wD II – HSG Ostsee 4:28 (3:14): Die Gastgeberinnen kassierten gegen den Tabellenzweiten eine deutliche Niederlage. Mit 23 Paraden verhinderte SVF-Torhüterin Hanna Heesch eine noch höhere Niederlage.



SVF: Torfrau Hanna Heesch (23), Chiara Hinrichsen (4), Emmi Knöfler, Luna Falk, Stina Langhoff, Chiara Freiberg, Mia Reisewitz, Marlena Bennert, Leonie Harländer und Laura Hagen



Die Mini-Mix war zu Gast in Eutin. Dort standen zwei Spiele auf dem Programm. Gegen den MTV Ahrensbök setzte sich der SVF klar mit 17:5 (12:2) durch. Im zweiten Spiel war Lisa Scholz im Tor des SVF nicht zu überwinden. Dem TSV Ratekau gelang kein Treffer. Mit einem 10:0 (7:0)-Sieg im Gepäck ging es zurück auf die Insel. Bester Werfer war Rasmus Brandt mit neun Toren.



SVF: Torfrau Lisa Scholz (25 Paraden), Rasmus Brandt (9), Xaver Utech (7), Elin Reisewitz (6), Felix Gierl (3), Sophia Korte (1), Lennox Smilgies, Line Blendermann, Lilly Kuriger, Kevin Klütmann.