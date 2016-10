wA tritt nicht an

Handball: SVF zahlt 80 Euro Strafe

FEHMARN -lb- In der jungen Handballsaison gab es den ersten Nichtantritt. Die weibliche A-Jugend des SV Fehmarn reiste in der Süd/Ostsee-Liga nicht zur HSG Holsteinische Schweiz.

Einige SVF-Spielerinnen waren über das lange Wochenende verreist und die Gastgeberinnen wollten die Partie nicht verlegen. Der SVF hätte zwar sieben Spielerinnen aufbieten können, jedoch waren davon zwei Handballerinnen angeschlagen. Für den Nichtantritt muss der SVF ein Ordnungsgeld von 80 Euro zahlen.

TSV Pansdorf – SVF-Männer: 28:34 (10:15): Die Insulaner gingen sehr zielstrebig in das Spiel und führten schnell mit 4:1. Angeführt vom starken Spielmacher Mika Stiehr hatte das Team die Partie ständig unter Kontrolle, versäumte es aber, sich bis zur Halbzeitpause deutlich abzusetzen. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Fehmaraner die bessere Mannschaft. Bis zum 21:18 blieben die Gastgeber allerdings in Schlagdistanz. Mitte der zweiten Halbzeit drehte der SVF dann richtig auf und zog zum 29:20 spielentscheidend davon. In der Schlussphase brachten zahlreiche Wechsel den Spielfluss zum erliegen und die Gastgeber konnte noch Ergebniskorrektur betreiben.



SVF: Artur Minch (17 Paraden), Jannick Taurino (11/4 per Siebenmeter), Mika Stiehr (9), Damian Pilipczuk (4/1), Rashed Tabah (4), Lasse Stiehr (3), Frederik Müntz (2), Arndt Claussen-Mackeprang (1), Glenn Gesterling, Kai Zander, Henrik Schwarck.