C I verliert beim Favoriten SV Göhl mit 2:6

A-Junioren gewinnen bei der SG Schashagen-Pelzerhaken mit 5:3 – 20:0-Kantersieg der E I bei der SG Wagrien II

+ © Fehmarn24/Normen Noffke Torwart Max Utecht war bei der 2:6-Niederlage der C I der SG JSG/SVG beim SV Göhl der beste Spieler auf dem Platz. Er hielt die Niederlage gegen den Favoriten in Grenzen. © Fehmarn24/Normen Noffke

FEHMARN -lb- Die JSG Fehmarn feierte am Wochenende drei Siege:

SG Schashagen-Pelzerhaken/Altenkrempe – A-Junioren 3:5 (2:0):



Die Gäste boten zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Mit einem satten Schuss ins lange Eck gingen die Gastgeber in der 17. Spielminute in Führung. Per Freistoß aus 20 Metern kamen die Hausherren zum 0:2 aus Sicht der Gäste (27.). In der zweiten Halbzeit schien ein völlig neues Team auf dem Platz zu stehen. Mit einer anderen Körpersprache wurden Zweikämpfe angenommen und gewonnen. Jan Töpfer setzte sich mit seiner Schnelligkeit über die linke Seite durch und erzielte den Anschlusstreffer (53.).

Nun lief nicht mehr viel bei den Gastgebern. Sie wirkten nervös, und bei einem Abstoß schoss der Abschlagende seinem Mitspieler auf den Rücken. Philipp Neuenfeldt, ebenfalls mit dem Rücken zum Tor, reagierte am schnellsten und hämmerte den Ball zum 2:2 in die Maschen (67.). Nach einem Freistoß war der Ball aus abseitsverdächtiger Position zum 3:2 für die Gastgeber im Netz (80.).



Die Elf vom Sund zeigte sich unbeeindruckt, und Morten Blendermann glich mit einem direkten Freistoß aus 22 Metern zum 3:3 aus (83.) Wenig später spielte Bjarne Struck einen Steilpass auf Nico Dias Patrico, der den Ball einnetzte (86.). In der Schlussminute setzte Jan Töpfer zu einem Solo an und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Blendermann zum Endstand.



B II – SG Ahrensbök/Bosau/Sarau 7:0 (3:0): Bis zur Pause brachte Finn-Lukas Döring die Platzherren mit einem lupenreinen Hattrick in Front (8. ,30. ,42.). Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste wenig zu bestellen. Abwehrrecke Joris Kleingarn (57.) sowie Jaro Steede mit Doppelschlag (75.,76.) und Pascal-Maurice Schmahl (78.) schossen einen Kantersieg heraus.



SV Göhl – C I 6:2 (3:1): Die Gäste überraschten den Favoriten und gingen durch Moritz Markmann in Front. Doch bis zur Pause drehte der SV Göhl die Partie, obwohl mit Max Utecht der beste SG-Spieler zwischen den Pfosten stand. Auch im zweiten Abschnitt erwischte der Gast den besseren Start, und Phil Baumgarn gelang der 3:2-Anschlusstreffer. Danach schoss der SV noch drei Tore.



SV Dissaau – C II 9:0 (3:0): Die SG hatte gegen die körperlich klar überlegenen Dissauer keine Chance. JSG-Keeper Malte Günther verhinderte eine höhere Niederlage. BSG Eutin – D I 3:2 (2:2): Die Gastgeber gingen in der ersten Hälfte durch zwei Kopfballtreffer nach Eckball in Führung. Nico Müntz und Matthis Uerkvitz egalisierten jeweils. Der Siegtreffer für die BSG fiel nach einem Konter mit einem satten Pfund aus 20 Metern.

TSV Neustadt II – D II 8:0 (4:0):

Die JSG verkaufte sich am Gogenkrog etwas unter Wert.

Oldenburger SV II – E I 2:4 (0:2): Im Spiel der bis dato Ungeschlagenen schossen Joona Maxe und Rico Deringer eine komfortable Pausenführung für die Gäste heraus. Die JSG tat sich gegen den tiefstehenden OSV schwer. Nach dem Seitenwechsel lief bei der JSG nicht mehr viel zusammen. Folgerichtig das 1:2 (35.) für den OSV.



Eine der wenigen guten Aktionen auf Seiten der Fehmaraner in Hälfte zwei stellte den alten Abstand wieder her. Erneut traf Rico Deringer. Nach einem Konter verkürzten die Gastgeber erneut. Der OSV warf alles nach vorne, und Joona Maxe besorgte den Endstand.



SG Wagrien II – E I 0:20 (0:7): Gegen die überforderten, aber nie aufgebenden, Heiligenhafener konnten sich bis auf Torwart Jerre Meislahn alle Spieler in die Torschützenliste eintragen. Tore: Joona Maxe (5), Rico Deringer (5), Jonas Lenz (4), Sverre Struck (3), Greta Piel (1), Anton Majora (1) und Jannis Kunz (1).



E II – JFG Baltic Stars/Dahme 1:8 (0:3): Die Fehmaraner verloren ihr drittes Spiel etwas unter Wert. Die von Carsten Buhmann betreute Mannschaft spielte gut mit und zeigte gute Ansätze. Besonders schön war der Spielzug zum 1:7 (43.). Jonas Lenz eröffnete, spielte zu Jannis Kunz, Matteo Sardi verlängerte auf Hossen Rezai, der schön vollendete.



SC Cismar – E II 13:3 (6:1): Die E II konnte durch Jonas Lenz (2), davon ein Treffer von der Mittellinie, und Rico Deringer lediglich Ergebniskosmetik betreiben.