Rau wechselt zu TV Jahn Kiel

Tischtennis: Fehmarns Behindertensportler geht in die Landeshauptstadt

FEHMARN -lb- Nach dem Rückzug der ersten Tischtennismannschaft des SV Fehmarn aus der 2. Bezirksliga Nord verlässt mit Thomas Rau der beste Tischtennisspieler Fehmarns die Insel. Der Behindertensportler wechselt zum TV Jahn Kiel.

„Der Wechsel macht Sinn, da ich bei Jahn Kiel schon seit vier Jahren unter der Woche trainiere“, begründete der Paralympics-Teilnehmer gegenüber der Heimatzeitung den Schritt. Der TV steckt zurzeit mitten im Abstiegskampf. Von fünf Partien konnte der Turnverein um Mannschaftsführer Sven Bierkant (Raus Trainingspartner) erst ein Match in der 1. Bezirksliga gewinnen. Gegen den Mitabstiegskonkurrenten Rendsburger TSV III feierte Jahn im eigenen Haus einen 9:6-Sieg. Drei Mannschaften steigen aus der 1. Bezirksliga ab. Erstmalig in der Rückrunde will Rau für den TV Jahn aufschlagen.

Die Rückrunde beginnt am 13. Januar 2017mit dem Auswärtsspiel beim TSV Lütjenburg. „Wir freuen uns, dass Thomas nun zu uns wechselt, da er spielerisch und menschlich sehr gut bei uns reinpasst. Mit ihm steigen unsere Chancen auf den Klassenerhalt in der 1. Bezirksliga erheblich“, so Bierkant auf FT-Nachfrage.



Wie der Deutsche Behindertensportverband (DBS) in aktueller Pressemitteilung erklärte, besuchten Teile des Teams zwei Projekte des Bündnisses „Rio bewegt. Uns“ während der Paralympics und tauchten in die Lebenswirklichkeit einiger Cariocas ein. Es wurde das Projekt „Straßenkinderbus“, eine Anlaufstelle für obdachlose Kinder, und das Kinderheim „Casa de Esperança“ besucht. Die Nationalmannschaft spendete den Rest der Mannschaftskasse für den Straßenkinderbus.



Die Medaillengewinner Valentin Baus und Thomas Schmidberger sowie Bundestrainer Volker Ziegler spendeten Teile ihrer Prämie für das Kinderheim. „Wir möchten gerne, dass im Gastgeberland auch nachhaltig etwas von den paralympischen Spielen zurückbleibt“, erklärte Bundestrainer Ziegler abschließend.