OSV seit 477 Minuten ohne Torerfolg

2:0-Niederlage bei Kilia Kiel / In der SH-Liga bleibt das gegnerische Tor für die Oldenburger wie vernagelt

+ © Foto: Rahlf Neben Stammtorwart Denis Crone fehlt auch Julius Hoff (Foto) in den kommenden Wochen. © Foto: Rahlf

KIEL -ra- Gut gespielt, aber erneut keine Punkte geholt: Mit 2:0 (1:0) unterlag der Oldenburger SV am Sonnabendnachmittag bei Kilia Kiel und stürzt damit auf Tabellenplatz 17 der Schleswig-Holstein-Liga ab. Erneut hat es bei den Wallstädtern zu keinem eigenen Tor gereicht, was langsam zum echten Problem wird. Seit sage und schreibe 477 Minuten sind die Oldenburger ohne Treffer.

„Das Selbstverständnis, mit dem wir letztes Jahr auf den Plätzen aufgetreten sind, ist uns abhanden gekommen. Die Spieler zweifeln an sich, ein Erfolgserlebnis wäre so wichtig für uns“, sagte Trainer Andreas Brunner, der die kommende Woche dafür nutzen wird, seine Schützlinge aufzubauen. „Wir müssen weiter alles probieren, irgendwann wird es auch bei uns wieder besser laufen.“ Doch aktuell reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Stammtorwart Denis Crone wird mindestens noch die nächsten beiden Spiele fehlen, sein Vertreter Julius Hoff verabschiedet sich am Sonnabend in einen zweiwöchigen Urlaub. „Torben Schröder wird in den kommenden Partien im Tor stehen. Wir haben dann aber keinen Ersatzmann mehr auf der Bank, und die zweite Mannschaft hat ebenfalls keinen Torwart. Das ist alles andere als optimal gerade", so Brunner.