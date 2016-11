Zehn Großenbroder siegen furios

Eike Jappe sieht früh die Rote Karte, der SVG lässt sich davon nicht beirren

+ © Foto: Patrick Rahlf Sebastian Fiedler (l.) hat in diesem Zweikampf das Nachsehen. © Foto: Patrick Rahlf

GROSSENBRODE -ra- Der SV Großenbrode hat gestern in der A-Klasse einen echten Überraschungscoup gelandet. Die Truppe von Trainer Sören Müller-Gerken bot dem Sereetzer SV II Paroli und ging – trotz fast siebzigminütiger Unterzahl – als Sieger vom Platz. Mit 4:2 (2:1) rang der SVG die favorisierten Gäste nieder.

Bereits in der Anfangsphase war Großenbrode tonangebend. Eike Doyen und Daniel Schierenbeck hatten die Chance zur Führung auf dem Fuß, doch sie waren im Pech. Einen bitteren Rückschlag mussten die Hausherren in der 22. Minute hinnehmen: Zunächst konnte SVG-Torwart Michael Klaus einen Schuss von Leon Müller klären, beim Nachschuss war der Schlussmann machtlos. Eike Jappe stand auf der Linie und klärte für seinen geschlagenen Torwart mit der Hand – folgerichtig gab es die Rote Karte für Jappe und Elfmeter für die Gäste. Spektakulär konnte Klaus den Schuss an den Pfosten lenken, der SVG war damit weiter im Spiel.

Und es kam noch besser: Carsten Schmidts Freistoß konnte nur abgeklatscht werden, Daniel Schierenbeck staubte zum 1:0 ab (32.). Jetzt wurde die Partie so richtig unterhaltsam: Zunächst gelang Sereetz II mit einem strammen Schuss der Ausgleich (35.), mit einem schönen Kopfballheber hatte Eike Doyen die richtige Antwort zum 2:1 parat (37.). Nach dem Seitenwechsel musste Großenbrode eine Druckphase der Gäste überstehen. Sereetz schoss sich bei eisigen Temperaturen warm, traf aber nur die Latte und den Pfosten. Ab der 50. Minute wurden die Gastgeber wieder stärker. Carsten Schmidt war frei durch, scheiterte aber am Torwart (57.), die größte Chance zum 3:1 vergab der völlig freistehende Daniel Metzner (63.). Das sollte sich rächen, denn Sereetz II glückte kurze Zeit später der 2:2-Ausgleichstreffer (66.). Dass der SVG in Unterzahl spielte, davon war seit der 22. Minute so gut wie nichts zu spüren. Wenige Sekunden waren nach dem Anstoß erst gespielt, da traf Eric Reise wie aus dem Nichts zum 3:2 (67.). Zudem behielt Carsten Schmidt die Nerven und sorgte mit einem verwandelten Strafstoß für den 4:2-Endstand (70.).