Eine Partie mit Endspielcharakter

Oldenburger SV ist gegen Hartenholm zum Siegen verdammt / Heiligenhafen empfängt SG Insel I

+ © HEILIGENHAFEN24/Rahlf Unter den Augen seines Vaters (im Hintergrund) will Lars Brunner am morgigen Sonnabend mit dem OSV das Ruder herumreißen und gegen Hartenholm einen Sieg einfahren. © HEILIGENHAFEN24/Rahlf

OSTHOLSTEIN -nn/ra- „Der Druck ist da, wir müssen gewinnen.“ Klare Worte fand Oldenburgs Trainer Andreas Brunner vor dem wichtigen Heimspiel am morgigen Sonnabend gegen TuS Hartenholm (14 Uhr). Während die Gäste vor der Saison als Abstiegsfavorit gehandelt wurden, spielen sie eine starke Saison und stehen aktuell mit 15 Punkten auf Tabellenplatz 13. In derartigen Regionen würde sich auch gerne der OSV befinden, doch die Brunner-Elf ist nach sieben Pleiten in Folge auf den vorletzten Rang der Schleswig-Holstein-Liga abgerutscht und kämpft darum, nicht schon vor der Winterpause aussichtslos den Anschluss zu verlieren.

Für Andreas Brunner ist die Partie ein sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“ – verlieren verboten, selbst mit einem Punkt wird niemand im OSV-Lager zufrieden sein. „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität besitzt, um in der SH-Liga zu bestehen. Dafür müssen aber auch elf Mann auf dem Platz stehen, die zu 100 Prozent fit sind und ihre Leistung bringen. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Bei uns haben viele unglückliche Dinge zusammengespielt“, so Brunner, der damit auch auf die vielen Ausfälle der vergangenen Wochen anspielte. Die Torhüter Denis Crone und Julius Hoff fehlen weiterhin, erneut wird Torben Schröder als Torwart auflaufen. „Er hat seine Sache bislang sehr gut gemacht.“ Wieder zum Team stoßen werden Yannik Schümann und Jendrik Müller, fraglich ist noch der Einsatz von Tjorven Köhler, der seit dem Spiel der zweiten Mannschaft der Oldenburger am letzten Sonnabend über einen dicken Knöchel klagt und diese Woche nicht trainieren konnte. „Mein Sohn Lars und Lukas Müller kränkeln etwas, aber ich gehe davon aus, dass sie spielen können. Ansonsten sind alle Mann an Bord“, sagte Brunner gestern. Er erwartet ein kampfbetontes Spiel gegen einen Gegner, der aufgrund seiner guten Ergebnisse mit breiter Brust nach Oldenburg reisen wird. „Letztes Jahr wären wir als klarer Favorit in das Spiel gegangen, nun sieht es anders aus. Aktuell sind wir gegen keine Mannschaft in der Liga Favorit. Es muss uns gegen Hartenholm gelingen, unsere Fehler abzustellen und endlich den Bock umzustoßen“, forderte Brunner.

Wie OSV-Abteilungsleiter Christian Kröger mitteilte, wird das Spiel definitiv um 14 Uhr angepfiffen. Auf den gedruckten Plakaten für die Partie wird fälschlicherweise 15 Uhr als Anstoßzeit angegeben.

HP-Tipp: 3:1

Der SV Neukirchen erwartet am Sonntag (14 Uhr) den TSV Malente. Fehlen werden dem SVN Björn Reis und Oliver Schwartz, die in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Ob die angeschlagenen Olaf Schlüter, Jens Jensen, Pascale Janner und Athanasios Stefoudis mitwirken können, wird sich erst heute Abend beim Abschlusstraining herausstellen. „Wir werden sehen, wer uns von den angeschlagenen Spielern doch noch am Sonntag zur Verfügung steht. Danach richten wir die Taktik und das Ziel für die Partie gegen Malente aus“, sagte Obmann Jan Jensen gegenüber der HP.

HP-Tipp: 1:1

Morgen Abend (17.30 Uhr) treffen der Oldenburger SV II und die SG Sarau/Bosau in der Kreisliga aufeinander. Trainer Christian Kröger muss auf Florian Mix und Dustin Scholz (beide verletzt) verzichten, zudem kann Niclas Schoth berufsbedingt nicht mitwirken. Wieder mit dabei sind Flamur Haliti, Julian Kuschel, Hannes Görtz und Dario Hecht. „Wir haben gut trainiert, die Stimmung innerhalb der Truppe ist hervorragend, jetzt müssen wir auch ein gutes Ergebnis liefern. Auf jeden Fall ist die SG Sarau/Bosau eine schwere Nuss“, ist sich Kröger um die Schwere der Aufgabe bewusst.

HP-Tipp: 2:3

Ein Nachbarschaftsduell steht dem TSV Heiligenhafen am Sonntag bevor. Um 15.15 Uhr wird die Begegnung gegen die SG Insel Fehmarn I angepfiffen. „Wir möchten endlich wieder ein Derby gewinnen. Die Niederlagen in Neukirchen (2:3) und Gremersdorf (1:2) haben mir überhaupt nicht geschmeckt. Wir werden gegen die SG Insel alles in die Waagschale werfen, damit wir die drei Punkte behalten“, sagte TSV-Trainer Americo Antunes. Fehlen wird Jan Aepinus, der sich eine Innenbanddehnung zugezogen hat und für drei Wochen ausfallen wird. Kevin Zielinski wird ebenfalls verletzungsbedingt nicht spielen können. Daniel Senger ist angeschlagen, eine Rückmeldung von Lars Jans, ob er mitwirken kann oder dienstlich verhindert ist, lag Antunes bis gestern noch nicht vor.

HP-Tipp: 2:2

Der SV Großenbrode, der sich nach fünf Siegen in Folge mächtig im Aufwind befindet, hat am Sonntag (14 Uhr) die SG Insel Fehmarn II zu Gast. „Es ist halt ein Derby, eines der wenigen Derbys, das wir in der A-Klasse noch haben. Wir haben mit der BSG Eutin bereits den Tabellenführer der A-Klasse geschlagen, warum sollte uns das nicht gegen den aktuellen Zweiten gelingen? Wir sind topmotiviert und werden unser Bestes geben“, versprach SVG-Coach Sören Müller-Gerken, dem der komplette Kader zur Verfügung steht.

HP-Tipp: 1:2

Die SpVgg. Putlos ist bereits heute Abend beim A-Klassen-Aufsteiger TSV Neustadt II gefordert (19.30 Uhr). Mateusz Polec kehrt in den Kader zurück, auch die Rückkehr von Philipp Kruse wird erwartet. „Wir fahren nach Neustadt, um dort zu gewinnen. Nach zwei eher weniger erfolgreichen Spielen wäre ein Erfolg immens wichtig“, sagte Obmann Oliver Liebe, der damit rechnet, dass das Spiel auf dem Kunstrasenplatz stattfindet.

HP-Tipp: 2:2

Die weiteren Spiele

Kreisklasse B: OSV III – SG Fissau/Benz-Nüchel (heute, 20 Uhr), SV Neukirchen II – SV Schashagen-Pelzerhaken (Sonntag, 12.15 Uhr), SG Göhl/Heringsdorf – Griebeler SV (Sonntag, 15 Uhr).

Kreisklasse C Nord: SV Großenbrode II – SpVgg. Putlos II, SG Göhl/Heringsdorf II – SG Göhl/Heringsdorf III, SC Cismar II – Oldenburger SV IV (alle Sonntag, 12 Uhr), TSV Heiligenhafen II – SV Hansühn II (Sonntag, 13 Uhr).