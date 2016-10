Neun Stunden ohne Torerfolg

OSV verliert 0:2 gegen TSV Lägerdorf – Firat Ertekin verursacht sechsten Elfmeter im 14. Pflichtspieleinsatz

OSV-Stürmer Daniel Junge (Mitte) konnte die Torflaute gegen den TSV Lägerdorf nicht stoppen. Der OSV verlor am Ende mit 0:2 und kassierte die sechste Niederlage in Folge.

OLDENBURG -lb- Der Oldenburger SV kassierte in der SH-Liga gegen den TSV Lägerdorf mit 0:2 (0:0) vor 165 Zuschauern am heimischen Schauenburger Platz die sechste Niederlage in Folge. Neun Stunden und 27 Minuten ist die Brunner-Elf nunmehr ohne Torerfolg. Der OSV steckt tief drin in der Abstiegszone.

In der 74. Spielminute verursachte OSV-Innenverteidiger Firat Ertekin einen Foulelfmeter, als er bei eigenem Einwurf nach einem Rückpass von Björn Wölk TSV-Stürmer Bastian Peters im Strafraum abräumte. Hinrich Schröder versenkte die Kugel mit Hilfe des Pfostens zum 0:1. Es war bereits der sechste Elfmeter, den Ertekin in seinem 14. Pflichteinsatz auf seine Kappe nehmen muss. Offenbar ist der 19-jährige Innenverteidiger den Aufgaben in der SH-Liga nicht gewachsen. „Der Ball muss einfach einmal weggeschlagen werden“, ärgerte sich ein sichtlich enttäuschter OSV-Coach Andreas Brunner über den Foulelfmeter.

Drei Minuten später versetzte Jan Hellmann nach einem Konter dem OSV mit einem Schuss in die lange Ecke den endgültigen Knock-out (78.). Kurz danach vergab Freddy Kaps in der Schlussphase nach einer Flanke von Dennis Kowski die beste Einschussmöglichkeit für die Gastgeber. Aus kurzer Distanz schoss Kaps am leeren Tor vorbei (83.).

Direkt nach dem Wiederbeginn zog Yannik Schümann von der Strafraumkante ab. TSV-Keeper Marvin Koch lenkte den Ball über die Latte. Bei der anschließenden Ecke parierte Torwart Koch einen Kopfball von Freddy Kaps aus kurzer Distanz (46.). Auf der anderen Seite verhinderte Ertekin das 0:1 durch Alexander Feist (48.). Ein Distanzschuss von Feist segelte in den Oldenburger Stadtpark (52.).

Im ersten Durchgang warteten die Gäste ab und lauerten auf Konter. Ein Schuss von Janek Reese verfehlte den OSV-Kasten knapp (3.). Nach einem Solo traf OSV-Stürmer Daniel Junge nur das Außennetz (12.). Ein Schuss von Junge strich am TSV-Gehäuse vorbei (16.). Feist besaß noch zwei Chancen für den TSV (39.; 40.).

„Es war kein schönes Fußballspiel. Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt zum Ziel, dass hat man gemerkt. Ich hatte meiner Mannschaft vor dem Spiel gesagt, nach den letzten beiden Niederlagen in der letzten Minute, gegen Schönkirchen vier Gegentore, gegen Todesfelde drei Gegentore, dass es mir egal ist, wie wir nach vorne spielen. Ich möchte, dass die Null steht. Wir müssen hier nicht als Aufsteiger glänzen oder Hurrafußball spielen. Ein dreckiger 1:0-Sieg hätte uns gelangt“, bilanzierte TSV-Trainer Holger Pump.

„Wir schlagen uns durch individuelle Fehler selber. Wir spielen nicht klar hinten raus. Die Mannschaft, die das erste Tor macht, gewinnt. Wir hatten die Möglichkeiten, kurz nach der Halbzeit und machen sie nicht“, war OSV-Coach Andreas Brunner mächtig bedient.

OSV: T. Schröder – Dumke, Ertekin, M. Schröder, L. Müller, L. Brunner (57. J. Müller), Wölk, Kowski, Schümann (67. Ejleh) – Junge, Kaps. Beste Spieler: keiner. Schiedsrichter: Reichardt (Husumer SV), gut. Tore: 0:1 (75./FE) H. Schröder, 0:2 (78.) Hellmann.