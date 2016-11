Vorgeführt und gedemütigt: OSV geht unter

Oldenburg beim 0:6 gegen Hartenholm chancenlos

+ © Foto: Rahlf Allgemeine Ratlosigkeit nach dem Abpfiff: Die Oldenburger Spieler konnten nicht fassen, was gerade passiert war. © Foto: Rahlf

OLDENBURG -ra- Niedergeschlagen saßen sie auf dem Boden, den Blick ins Leere gerichtet. Die Spieler des Oldenburger SV. Gerade hatten sie das so wichtige Spiel gegen TuS Hartenholm mit sage und schreibe 0:6 (0:2) verloren – die achte Pleite in Folge. Damit scheint schon jetzt, nach dem 16. Spieltag der SH-Liga, der Anschluss an das rettende Ufer aussichtslos zu sein. Doch daran dachte unmittelbar nach dem Spiel erst einmal niemand. Im Vordergrund stand die Art und Weise, wie sich die Oldenburger von starken Gästen, die ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfen, hatten vorführen lassen. Einige Zuschauer sprachen nach Spielende gar von „abschlachten lassen“.

„Das war ein Offenbarungseid, mir fehlen gerade die Worte, und es tut mir in der Seele weh“, sagte Fußballabteilungsleiter Christian Kröger direkt nach dem Spiel. Gleichzeitig machte er klar, dass er weiter an Andreas Brunner als Trainer der ersten Mannschaft festhalten werde. „Es liegt nicht an Andi, er versucht alles. Auch für ihn tut es mir leid, weil ich weiß, wie nah ihm die ganze Sache derzeit geht.“ Neue Spieler in der Winterpause, die dem Verein auf Anhieb weiterhelfen könnten, werde es unterdessen nicht geben, so Kröger. „Woher sollen die kommen? Wer will denn jetzt zu uns?“

Sehr enttäuscht war auch Trainer Andreas Brunner nach Spielende, der noch lange zusammen mit Co-Trainer Rainer Gosch am Spielfeldrand saß. „Wir haben derzeit nicht das Niveau, um in dieser Liga mitzuhalten. Die einfachsten Dinge funktionieren nicht mehr.“ Wie es weitergeht, konnte er zunächst nicht sagen und schloss damit einen Rücktritt nicht aus. Am Folgetag sagte er gegenüber der HP: „Wir ziehen das weiter gemeinsam durch. Die Mannschaft und der Fußballabteilungsleiter haben sich am Samstag dafür ausgesprochen.“