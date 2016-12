OSV im Ostholstein-Duell gefordert

Oldenburger empfangen morgen Strand 08 / Gremersdorf trifft auf Lensahn

+ © HEILIGENHAFEN24/Archiv OSV-Trainer Andreas Brunner will sich nicht mit einer Niederlage in die Winterpause verabschieden. © HEILIGENHAFEN24/Archiv

OSTHOLSTEIN -ra/nn- In seinem letzten SH-Liga-Spiel in diesem Jahr empfängt der Oldenburger SV am morgigen Sonnabend Strand 08.

Der Aufsteiger steht auf einem starken achten Tabellenplatz, verfügt bekanntlich aber über ganz andere finanzielle Möglichkeiten als die Oldenburger. In den vergangenen Wochen hat die Formkurve beim OSV deutlich nach oben gezeigt, sodass Trainer Andreas Brunner seine Truppe nicht chancenlos sieht. „Im Anschluss haben wir unsere Weihnachtsfeier. Mit einem Punktgewinn oder einem Sieg feiert es sich immer besser.“

Ausfallen wird bei den Hausherren Torwart Denis Crone, der gerade wieder genesen war. Für ihn wird Julius Hoff spielen, das hat Brunner bereits verkündet. Ansonsten sieht es personell sehr gut aus bei den Nord-Ostholsteinern, lediglich hinter dem Einsatz von Lukas Müller steht noch ein Fragezeichen. „Es gibt diverse mögliche Aufstellungsformationen. Fakt ist aber, dass wir uns nicht nur auf die Defensive beschränken werden. Dann murmelt Strand uns irgendwann einen rein, und dann wird es ganz schwer. Wir wollen von Beginn an mitspielen“, so Brunner, der sich dafür einsetzen wird, dass die Partie am Sonnabend auf dem Rasenplatz angepfiffen wird.

„Besonders aufpassen müssen wir auf Marco Pajonk, Ismael Mamane und Arnold Suew, die schon viele Treffer in dieser Spielzeit erzielt haben“, warnt Brunner, der die Offensivstärke der Gäste kennt. So ein richtiges Derby-Feeling will unterdessen nicht aufkommen. „Mit Strand haben wir kaum Berührungspunkte. Duelle gegen Eutin sind da schon etwas anderes“, sagt Brunner. Dennoch sei es natürlich selten, dass zwei Mannschaften aus Ostholstein in der SH-Liga aufeinandertreffen würden.

HP-Tipp: 1:2

Der

TSV Gremersdorf

hat in der Kreisliga noch ein Nachholspiel zu bestreiten. Die Elf von Trainer André Hack und Co-Trainer Sven Puls empfängt am morgigen Sonnabend (17.45 Uhr) den TSV Lensahn. „Wir möchten uns natürlich mit einem Sieg von den eigenen Fans in die Winterpause verabschieden, doch der TSV Lensahn ist ein verdammt guter Gegner“, stellte André Hack klar. Verzichten muss der TSV Gremersdorf für das morgige Spiel auf Michel Rüddiger und Patrick Eichholz (beide Weihnachtsfeier) und auf Damian Sawa, der arbeiten muss.

HP-Tipp: 2:1

Kreisklasse C Nord: TSV Gremersdorf II – SG Baltic II (Sonnabend, 16 Uhr).

Jugendspiele

Freitag

A-Junioren: SV Göhl – TSV Neustadt (19.30 Uhr).

Sonnabend

E-Junioren: Oldenburger SV II – SG Schönwalde/Hansühn (12 Uhr); D-Junioren (7er): BSG Eutin II – Oldenburger SV II (11 Uhr); D-Junioren (9er): SG Fehmarn/Großenbrode II – SG Ahrensbök/Bosau/Sarau II (11 Uhr), SV Göhl – NTSV Strand 08 (12 Uhr), SG Fehmarn/Großenbrode – Eutin 08 II (14.45 Uhr); C-Junioren: TSV Neustadt II – SGW Gremersdorf (12.30 Uhr), SV Göhl – SG Ahrensbök/Bosau/Sarau (14 Uhr); B-Junioren: SG Fehmarn/Großenbrode I – SG Fehmarn/Großenbrode II, JFG Baltic Göhl/Cismar – SG Eutin/Malente (beide 13 Uhr), SGW Gremersdorf – JSG OH Kabelhorst (16.30 Uhr); A-Junioren: FC Dornbreite – SGW Gremersdorf (14 Uhr).

Sonntag

F-Junioren: TSV Heiligenhafen – Oldenburger SV II (10 Uhr), TSV Lensahn – Oldenburger SV (10.30 Uhr), SG Schönwalde/Hansühn II – SV Großenbrode (11 Uhr); E-Junioren: SV Neukirchen – JSG Fehmarn II, BSG Eutin – SV Göhl (beide 10 Uhr), SGW Gremersdorf – Eutin 08 (11 Uhr); D-Junioren (9er): BSG Eutin – Oldenburger SV (10.30 Uhr); C-Junioren: Oldenburger SV – TSV Pansdorf (11.45 Uhr); A-Junioren: JFV Eutin/Malente II – SV Neukirchen (11 Uhr), Oldenburger SV – SpVg. Eidertal Molfsee (14 Uhr, SH-Liga).