Der Oldenburger SV lebt – Sieg in Kropp

OSV schafft nach acht Pleiten in Serie den Befreiungsschlag

Björn Wölk machte ein starkes Spiel in der Innenverteidigung.

KROPP -ra- Der Oldenburger SV lebt: Mit einem 4:0 (1:0)-Erfolg über den TSV Kropp haben die Wallstädter den ersten Sieg nach zuvor acht Pleiten in Folge gefeiert und sich für die deutliche 0:6-Niederlage gegen TuS Hartenholm in der Vorwoche rehabilitiert. „Für die Seele Balsam“, sagte ein glücklicher OSV-Trainer Andreas Brunner, der turbulente Wochen mit seiner Mannschaft verlebt hat.

Gegen Kropp begannen die Gäste deutlich defensiver als zuletzt. Ein Glücksgriff von Brunner war es, Kapitän Björn Wölk in die Innenverteidigung zu beordern, der neben Marcel Schröder und Cris Bita ein starkes Spiel machte. So ließ der OSV die Hausherren erst einmal kommen und setzte auf Konter, die weitaus gefährlicher waren als die Angriffsbemühungen der Hausherren. Das 1:0 für die Oldenburger fiel kurz vor der Pause durch ein Eigentor (41.). Daniel Junge setzte sich stark über die Außenbahn durch, seine Flanke bugsierte ein Kropper Spieler ins eigene Tor.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, doch besonders gefährlich war es nicht, was der 14. der SH-Liga am Sonnabend zeigte. Viel Platz gab es unterdessen für die Oldenburger, die hinten weiter sicher standen und bei Kontern stets gefährlich waren. Mit einem schönen Alleingang besorgte Daniel Junge das erlösende 2:0 (73.), wenige Minuten zuvor war der Oldenburger bei einem Schussversuch elfmeterreif gefoult worden, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Freddy Kaps war es schließlich, der nach Flanke des eingewechselten Dennis Kowski das Spielgerät volley unter die Latte drosch – 3:0 (77.). „Mit der Führung im Rücken ist die Sicherheit in unserem Spiel zurückgekehrt, die uns in den letzten Wochen gefehlt hat“, sagte Brunner, der auch noch das 4:0 bejubeln konnte. Kaps nahm es erfolgreich mit drei Gegenspielern auf, der Ball landete im Anschluss bei Kowksi, der den Ball ins Tor schob (90.). „Schön, dass wir uns endlich mal wieder belohnt haben“, so Brunner, der wohl auch am kommenden Sonnabend gegen Holstein Kiel II auf Björn Wölk in der Innenverteidigung setzen wird.

Ein Extralob gab es unterdessen für Marcel Schröder, der trotz Verletzung auf die Zähne biss. „Die Jungs wollen, die Einstellung stimmt. Ich bin noch immer davon überzeugt, dass der Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben ist.“