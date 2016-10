Torfluch beendet, dennoch verloren

Siebte Pleite in Folge für den Oldenburger SV / Gegen Hartenholm geht es nun schon um alles

+ © Foto: HP-Archiv OSV-Trainer Andreas Brunner will gegen Hartenholm einen Sieg. © Foto: HP-Archiv

FLENSBURG -ra- Es war der erwartet schwere Gegner: Mit 1:6 (0:2) hat der Oldenburger SV sein Spiel beim TSB Flensburg am Sonnabendnachmittag verloren. Es war die siebte Niederlage in Folge für die Mannschaft von Andreas Brunner, die immerhin das erste Tor seit Anfang September erzielen konnte. Punkte gibt es dafür aber nicht, sodass die Situation für die Wallstädter immer bedrohlicher wird.

Fakt ist, dass die Begegnung gegen TuS Hartenholm am kommenden Wochenende bereits ein echtes Endspiel für die Oldenburger ist. Geht die Partie verloren, ist der Klassenerhalt in ganz weite Ferne gerückt. „Hartenholm ist ein Gegner auf Augenhöhe. Vor der Saison hätte ich gesagt, dass wir als klarer Favorit ins Heimspiel gehen, aktuell sieht die Situation anders aus. Aber ich bin überzeugt, dass wir Punkte holen werden“, so Brunner. Anders sah es am vergangenen Wochenende in Flensburg aus gegen eine körperlich robuste und spielstarke Mannschaft von der Förde. Der OSV kam gut in die Partie und spielte frech auf, in der Offensive wurden die teilweise vielversprechend eingeleiteten Angriffe aber nicht konsequent zu Ende gespielt. Und so kam es wie so häufig in dieser bislang völlig verkorksten Spielzeit für die Oldenburger: Nach einem Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft trafen die Gastgeber zum 0:1 (16.).

Die Führung spielte Flensburg in die Karten, die fortan geschickt abwarteten und Fehler im Aufbauspiel der Gäste ausnutzten. In der 39. Minute erhöhte TSB auf 0:2, zuvor hatte der gute Oldenburger Torwart Torben Schröder seine Mannschaft im Spiel gehalten. Im zweiten Durchgang kam der OSV noch einmal motiviert aus der Kabine. Ziel war es, schnellstmöglich den Anschlusstreffer zu erzielen. Kapitän Björn Wölk besaß die beste Chance, doch sein Schuss klatschte nur gegen den Pfosten (50.). Das Genick brach den Oldenburgern die Elfmeter-Entscheidung des Schiedsrichters in der 55. Minute. TSB verwandelte zum 0:3, ein nicht regelkonformes Tor zum 0:4 (60.) folgte. Immerhin konnte der OSV durch einen verwandelten Strafstoß von Björn Wölk zum 1:4 (71.) verkürzen. In der Schlussphase brachte Brunner einige frische Kräfte, Flensburg erhöhte mit zwei Toren noch auf 1:6. „Im Spiel nach vorne hat es besser geklappt, dafür war unser Defensivverhalten nicht gut. Wir waren viel zu offen, daran werden wir weiter arbeiten.“

OSV: T. Schröder – Müller, M. Schröder, Ertekin, Dumke – Wölk, Brunner (85. Bita), Kowski (79. Akay), Ejleh – Junge (64. Gradert), Kaps. Bester Spieler: T. Schröder. Schiedsrichter: Gerhardt (Kieler MTV), hatte nicht seinen besten Tag. Tore: 1:0 (16.) und 2:0 (39.) Cornils, 3:0 (55./FE) Carstensen, 4:0 (60.) Galinger, 4:1 (71./FE) Wölk, 5:1 (81.) Cornils, 6:1 (89.) Gömpel.