Grosjean crasht vor Rennstart - Start hinter Safety-Car

Grand-Prix in Sao Paolo

+ © picture alliance / dpa Romain Grosjean sollte beim Grand-Prix in Sao Paolo eigentlich von Rang sieben starten. © picture alliance / dpa

Sao Paolo - Beim großen Preis von Sao Paolo hat es Haas-Pilot Romain Grosjean nicht bis in die Startaufstellung geschafft.

Romain Grosjean hat es in seinem Haas-Rennwagen im Regen von São Paulo nicht mal in die Formel-1-Startaufstellung geschafft. Der Franzose verlor am Sonntag auf dem Weg in die Startformation zum Großen Preis von Brasilien auf nasser Strecke die Kontrolle über seinen Wagen.

Grosjean drehte sich in einer Bergauf-Passage und krachte in die Streckenbegrenzung. Er hatte sich am Samstag den siebten Startrang gesichert.

Außerdem erfolgt der Start nun hinter dem Safety-Car. Der Start, der ursprünglich auf 17 Uhr angesetzt war, wurde von der Rennleitung aufgrund der extrem nassen Strecke um 10 Minuten nach hinten verschoben.

dpa