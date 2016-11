"Silly Season" in der Formel 1 - Das sind die Fahrerpaarungen 2017

Einige Plätze noch nicht vergeben

+ © AFP Der 18-jährige Kanadier Lance Stroll geht 2017 für das Williams-Team in der Formel 1 an den Start. Sein Teamkollege wird Valtteri Bottas sein, der bereits seit 2013 dabei ist. © AFP

München - Die aktuelle Formel-1-Saison biegt auf die Zielgerade ein, doch die kommende wirft bereits ihre Schatten voraus. Einige Teams haben ihre Fahrerpaarung schon offiziell bestätigt, doch nicht alle Plätze sind vergeben.

Der Traditions-Rennstall Williams holt den nächsten Teenager in die Formel 1. Der Kanadier Lance Stroll (18) gibt im kommenden Jahr sein Debüt beim Team aus Grove, zudem setzt Williams weiter auf den Finnen Valtteri Bottas (27). Damit haben nun insgesamt sechs der elf Teams ihre Personalplanungen für 2017 abgeschlossen, darunter die drei großen Mercedes, Ferrari und Red Bull Racing.

Insgesamt könnte es in den kommenden Wochen aber noch reichlich Bewegung auf dem Transfermarkt geben. Weiterhin hofft etwa Pascal Wehrlein (22/Worndorf) auf den Sprung von Manor zu einem Mittelfeld-Rennstall. Williams ist dafür nun keine Option mehr, ohnehin galt aber stets Force India als Favorit.

Hier ein Blick auf die Cockpits für das kommende Jahr, nur offiziell bestätigte Personalien werden dabei berücksichtigt:

Mercedes:

Lewis Hamilton 31 Großbritannien Nico Rosberg 31 Deutschland

Red Bull Racing:

Daniel Ricciardo 27 Australien Max Verstappen 19 Niederlande Ferrari:

Sebastian Vettel 29 Deutschland Kimi Räikkönen 37 Finnland Force India:

Sergio Perez 26 Mexiko - - - Williams:

Valtteri Bottas 27 Finnland Lance Stroll 18 Kanada McLaren Honda:

Fernando Alonso 35 Spanien Stoffel Vandoorne 24 Belgien Toro Rosso:

Carlos Sainz Jr. 22 Spanien Daniil Kwjat 22 Russland Haas F1:

- - - - - - Renault:

Nico Hülkenberg 29 Deutschland - - - Manor:

- - - - - - Sauber:

- - - - - -

Wer wird Formel-1-Weltmeister 2016?

Bevor die Formel 1 am 26. März 2017 in die neue Saison startet, ist noch nicht geklärt, welcher Pilot den WM-Titel in der aktuellen Saison holt. Zwei Fahrer streiten sich noch in den zwei ausstehenden Rennen um den begehrten Titel: Nico Rosberg und sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton. Die besseren Chancen hat derzeit der WM-Führernde Rosberg. Wir haben für Sie zusammengefasst, was passieren muss, damit der Deutsche bereits am kommenden Wochenende in Brasilien Weltmeister wird.

