Ohne Nowitzki siegen die Mavericks wieder

Erster NBA-Saisonsieg für Dallas

+ © dpa JJ Barea (li.) hat für die Dallas Mavericks am Sonntag 21 Punkte erzielt © dpa

Dallas - Zwei Routiniers fehlen den Mavericks - auch der deutsche Star Dirk Nowitzki. Nach einer Reihe von Niederlagen siegen die Texaner trotzdem zum ersten Mal in dieser Saison.

Ohne ihren verletzt pausierenden Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks im sechsten Saisonspiel den ersten Sieg gefeiert. Nach fünf Niederlagen zum Auftakt der amerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewannen die Mavericks am Sonntag (Ortszeit) gegen die Milwaukee Bucks mit 86:75 nach Verlängerung. Nowitzki fehlt derzeit wegen Achillessehnen-Problemen. Ebenfalls nicht dabei war Routinier Deron Williams aufgrund einer Muskelverletzung.

Überragender Werfer der Texaner war Harrison Barnes. Mit 34 Punkten erzielte der Flügelspieler so viele Zähler wie noch nie in seiner Karriere. Der Mavericks-Neuzugang sammelte zudem acht Rebounds und zwei Assists. „Meine Mitspieler haben mir vertraut. Als ich in einen guten Rhythmus kam, wurde der Korb immer größer“, sagte der 24-Jährige nach der Begegnung.

Trotz Sieg nur Vorletzter in der Western Conference

Zweitbester Werfer der Mavericks war JJ Barea, der 21 Zähler beisteuerte. Zum Erfolg der Texaner trug auch Neuzugang Andrew Bogut bei. Zwar erzielte der Center nur zwei Punkte. Mitentscheidend für den Mavs-Sieg waren aber die 16 Rebounds, die Bogut einsammelte.

Bei der Niederlage gegen die Portland Trail Blazers am vergangenen Freitag war Nowitzki noch zum Einsatz gekommen, hatte aber verletzungsbedingt früh aufgeben müssen. "Wenn ich nur auf einem Bein spiele, helfe ich weder dem Team noch mir“, hatte der gebürtige Würzburger nach dem Spiel gesagt. Nowitzki fällt wohl noch bis Ende dieser Woche aus.

In der Tabelle der Western Conference der NBA sind die Mavericks Vorletzter vor den noch sieglosen New Orleans Pelicans. Die nächste Partie bestreitet der Champion von 2011 am Dienstag gegen die Los Angeles Lakers.

dpa