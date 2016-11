Rosberg schnellster im Abschlusstraining

Großer Preis von Brasilien

+ © AFP Nico Rosberg fuhr im Abschlusstraining zum Großen Preis von Brasilien die schnellste Runde. © AFP

Sao Paolo - Nico Rosberg hat im Training vor der Entscheidung um die Startplätze beim Großen Preis von Brasilien seinen großen Konkurrenten Lewis Hamilton in Schach gehalten.

WM-Aspirant Nico Rosberg hat im Abschlusstraining zum Großen Preis von Brasilien auf abtrocknender Strecke die schnellste Runde gefahren und seinen Mercedes- und Titelrivalen Lewis Hamilton erstmals an diesem Wochenende übertroffen. Rosberg, der mit einem Sieg im vorletzten Saisonlauf in Sao Paulo vorzeitig Weltmeister wäre, war in 1:11,740 Minuten allerdings lediglich 0,093 Sekunden schneller als der dreimalige Champion (1:11,833).

Für das Qualifying am Nachmittag und vor allem für das Rennen am Sonntag ist teils kräftiger Regen vorhergesagt. Deswegen beschränkten sich Rosberg, der sich bei anfänglichem Nieselregen zwei kleine Ausritte leistete, und Hamilton lange Zeit auf Rennsimulationen.

Vettel auf Rang drei, Hülkenberg auf elf

Als die Silberpfeile aber ernst machten, setzten sie sich an die Spitze. Dahinter folgten allerdings in geringen Abständen der Heppenheimer Sebastian Vettel (1:11,959) und sein finnischer Ferrari-Teamkollege (1:12,027). Ebenfalls nicht weit weg von den Mercedes waren die Red Bulls von Max Verstappen (Niederlande/1:12,077) und Daniel Ricciardo (Australien/1:12,287).

Force-India-Pilot Nico Hülkenberg beendete das dritte freie Training auf Position elf (1:13,203). Manor-Pilot Pascal Wehrlein (Worndorf), der noch kein Cockpit für 2017 sicher hat, schlug sich ordentlich und kam auf Rang 19 (1:13,972).

SID