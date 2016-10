Handball-Champions-League: So sehen Sie Bjerringbro-Silkeborg gegen den THW Kiel live im TV und im Live-Stream

3. Spieltag der Gruppenphase

Silkeborg - 3. Spieltag der Handball-Champions-League. Der THW Kiel muss gegen den Bjerringbro-Silkeborg ran. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream.

Einen weiten Weg haben die Kieler in der Champions League dieses Mal nicht. Die "Zebras" müssen zum dänischen Meister Bjerringbro-Silkeborg.

Nach zwei Kracher-Partien zu Beginn der neuen Königsklassen-Saison wartet auf den THW Kiel nun ein nicht ganz so harter Gegner. Die beiden vermeintlich schwersten hat die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason schon hinter sich. Zum Auftakt ging es gegen das Starensemble von Paris St. Germain um Nicola Karabatic, Daniel Narcisse und Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer, das Spiel wurde knapp gewonnen. Genau so eng wurde es auch am zweiten Spieltag beim ehemaligen Champions-League-Sieger FC Barcelona. Diesmal schlug das Pendel aber in die andere Richtung zu Gunsten der Katalanen. Vor allem mit der Schiedsrichterleistung haderten die "Zebras". Jetzt liegt der Fokus vorerst auf dem dänischen Meister.

Bjerringbro-Silkeborg ist ebenfalls mit einem Sieg und einer Niederlage in die internationale Spielklasse gestartet. Gegen den Schweizer Vertreter Kadetten Schaffhausen gelang ein knapper Sieg zu Beginn. Dann aber empfingen die Dänen die SG Flensburg-Handewitt und wurden mit 25:19 überrollt. Zwar sind die Silkeborger nicht zu unterschätzen, gegen den THW Kiel müsste aber schon viel zusammenkommen, damit sie den deutschen Rekordmeister schlagen würden. Im Übrigen ist es die erste Begegnung der beiden Mannschaften überhaupt.

Handball-Champions-League: Bjerringbro-Silkeborg gegen THW Kiel live im Pay-TV bei Sky

Die Exklusiv-Rechte im deutschen TV an der Handball-Champions-League hält Sky. Der Münchner Pay-TV-Sender überträgt das Spiel am Sonntag live ab 16:35 Uhr auf Sky Sport 2 und HD 2. Anwurf in Dänemark ist um 16:50 Uhr. Karsten Petrzika wird das Spiel kommentieren, der ehemalige HSV-Trainer Martin Schwalb wird als Experte fungieren.

Handball-Champions-League: Bjerringbro-Silkeborg gegen THW Kiel im Live-Stream auf Sky Go

Alle Sky-Kunden, die nicht die Möglichkeit haben die Partie zwischen Bjerringbro-Silkeborg und dem THW Kiel im Fernsehen zu verfolgen, können auf eine Alternative bauen. Wenn Sie das Sport-Paket abonniert haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream auf Sky Go sehen. Auf Ihrem PC ist Sky Go einfach über den Webbrowser aufrufbar, für mobile Endgeräte, wie Smartphone und Tablet, gibt es die eigens dafür entwickelte App, die kostenlos im iTunes- und im Google Play Store zum Download zur Verfügung steht.

Hinweis: Wenn Sie das Spiel im Stream über Sky Go ansehen, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. So ein Live-Stream verbraucht eine Menge mobiler Daten und könnte das gesamte Volumen ihres Mobilfunkvertrages aufbrauchen. Wer dann noch schnell im Netz surfen will, muss ein Datenvolumen hinzukaufen.

Handball-Champions-League: Bjerringbro-Silkeborg gegen THW Kiel im Live-Stream auf ehftv.com

Auch auf der offiziellen Homepage des europäischen Handball-Verbandes EHF ehftv.com gibt es einen Live-Stream zur Partie. Dieser ist kostenlos, jedoch in Deutschland nicht verfügbar. Es gibt aber einen Trick, wie Sie diese Ländersperre, genannt Geoblocking umgehen können. Dafür müssen Sie auf Ihrem PC ein Virtual Private Network, kurz VPN, einrichten. Mit bekannten Diensten für VPN wie Hotspot Shield, IPVanish, vyprVPN oder Hide My Ass können Sie sich eine IP-Adresse aus einem Land zuordnen lassen, in denen der Stream zur Verfügung steht.

Handball-Champions-League: Bjerringbro-Silkeborg gegen THW Kiel im Live-Stream ohne Sky Go oder ehftv.com

Auf zahlreichen Portalen im Internet gibt es weitere kostenlose Live-Stream-Angebote zur Partie des THW Kiel beim dänischen Meister Bjerringbro-Silkeborg. Allerdings werden Sie hier mit verringerter Bild- und Tonqualität rechnen müssen. Ein deutschen Kommentar zu finden, ist ebenfalls unwahrscheinlich. Zudem werden Sie mit sehr viel, und zum Teil anstößiger, Werbung konfrontiert. Auch auf fragwürdige Links sollten Sie besser nicht klicken. Hier könnten sich Viren und Malware verstecken, die auf Ihrem Computer großen Schaden anrichten können.

Die Legalität dieser Streams ist bisher nicht einwandfrei geklärt. Wenn Sie sich unsicher sind, lesen Sie hier die Meinung eines Rechtsanwaltes durch.

Die Gruppen der Handball-Champions-League 2016/17

Gruppe A:

Mannschaft Land FC Barcelona Spanien SG Flensburg-Handewitt Deutschland THW Kiel Deutschland Paris Saint-Germain Frankreich MKB-MVM Veszprém Ungarn Bjerringbro-Silkeborg A/S Dänemark Kadetten Schaffhausen Schweiz Orlen Wisla Plock Polen

Gruppe B:

Mannschaft Land KS Kielce Polen HC Vardar Mazedonien SC Pick Szeged Ungarn Rhein-Neckar Löwen Deutschland RK Celje Pivovarna Lasko Slowenien RK Zagreb Kroatien Brest HC Meshkov Weißrussland IFK Kristianstad Schweden

Gruppe C:

Mannschaft Land Chekhovskie Medvedi Russland Naturhouse La Rioja Spanien Montpellier HB Frankreich Tatran Prešov Slowakei RK Metalurg Skopje Mazedonien Elverum Handball Norwegen

Gruppe D:

Mannschaft Land HBC Nantes Frankreich Dinamo Baumit Bucurest Rumänien ABC Braga Portugal Besiktas JK Istanbul Türkei HC Motor Zaporozhye Ukraine Team Tvis Holstebro Dänemark

