NHL: Nationalspieler Rieder verlängert Vertrag 

Nach monatelangem Vertragspoker

Läuft auch in Zukunft für die Arizona Coyotes auf: Deutschlands Nationalspieler Tobias Rieder.

Glendale - Der monatelange Vertragspoker zwischen Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder und den NHL-Team Arizona Coyotes ist offenbar beendet.

Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, hat sich der Landshuter mit der Franchise aus Glendale auf einen neuen Zweijahresvertrag geeinigt. Demnach wird Rieder (23) im ersten Jahr zwei Millionen Dollar (1,78 Millionen Euro) verdienen, im zweiten Jahr dann 2,45 Millionen (2,18).

Der Außenstürmer soll in den nächsten Tagen zu den Coyotes stoßen, die sich wie alle anderen Teams gerade im Trainingscamp auf die neue NHL-Saison vorbereiten. Arizona eröffnet die Spielzeit am 15. Oktober gegen die Philadelphia Flyers.

Rieder geht in seine dritte Saison mit Arizona

Rieder hatte zuletzt mit der Europa-Auswahl beim World Cup of Hockey für Furore gesorgt und war dort erst im Finale an Olympiasieger Kanada gescheitert. Zuvor hatte er Anfang September mit der deutschen Nationalmannschaft die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang/Südkorea geschafft.

Rieder steht vor seiner dritten NHL-Saison. Bislang hat er für die Coyotes 154 Spiele mit 27 Toren und 31 Vorlagen absolviert. Vor wenigen Tagen noch hatte Rieders Agent Darren Ferris wegen der schwierigen Verhandlungen einen Vereinswechsel vorgeschlagen. Für Rieder sollen sich zudem Klubs aus der russisch dominierten Kontinental Hockey League (KHL) interessiert haben.

