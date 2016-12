Skandal-Boxer Chisora wirft Tisch auf nächsten Gegner

Ausraster bei Pressekonferenz

Dereck Chisora ist wieder mal ausgerastet.

Manchester - Skandal-Boxer Dereck Chisora ist wieder einmal unangenehm aufgefallen. Diesmal griff das Enfant terrible der Box-Elite zu einem Tisch und schleuderte ihn auf einen Kontrahenten.

Vor dem Kampf um den britischen Schwergewichtstitel gegen Dillian Whyte am Samstag in Manchester warf der 32-Jährige bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in einem Wutanfall einen Tisch auf seinen Kontrahenten. Der Termin mündete anschließend in unübersichtliche Tumulte. Vorausgegangen waren der Auseinandersetzung ein heftiges Wortgefecht.

Chisora hatte in der Vergangenheit immer wieder durch derartige Ausfälle von sich Reden gemacht. Vor seinem WM-Kampf im Jahre 2012 gegen den damaligen Weltmeister Vitali Klitschko verpasste er diesem eine Ohrfeige, mit seinem Landsmann David Haye geriet er ebenfalls aneinander.

Insgesamt verlor Chisora sechs seiner 32 Kämpfe, darunter unter anderem die WM-Duelle gegen Klitschko und Ex-Champion Tyson Fury. In seinem bislang letzten Kampf um die Europameisterschaft unterlag Chisora im Mai 2016 in Hamburg dem Bulgaren Kubrat Pulew nach Punkten. Anschließend besiegte er im September in einem Testkampf Drazan Janjanin aus Bosnien nach K.o. in der zweiten Runde.

