Skilanglauf: Fessel überrascht bei Björgen-Sieg als Fünfte

Erstes Distanzrennen

Kuusamo - Nach einjähriger Babypause beherrscht Marit Björgen ihre Gegner beim ersten Distanzrennen des Skilanglauf-Weltcups und gewinnt. Die deutsche Nicole Fessel überrascht.

Skilangläuferin Nicole Fessel hat im ersten Distanzrennen des WM-Winters für eine Überraschung gesorgt. Beim Sieg von Rückkehrerin Marit Björgen (Norwegen) belegte die 33-Jährige aus Oberstdorf im finnischen Kuusamo den fünften Rang. Auch die dreimalige Junioren-Weltmeisterin Victoria Carl (Zella-Mehlis) überzeugte in dem Klassikrennen über zehn Kilometer als Siebte. Beide DSV-Starterinnen erfüllten auf Anhieb die Norm für die WM in Lahti im Februar.

Der Sieg ging in 26:55,2 Minuten an Björgen, die sich nach 623 Tagen Babypause eindrucksvoll zurückmeldete. Die Rekordweltmeisterin siegte vor der Finnin Krista Parmakoski und Heidi Weng (Norwegen). Die 36 Jahre alte Björgen ist nun die zweitälteste Gewinnerin eines Einzel-Weltcups nach ihrer Landsfrau Hilde Gjermundshaug Pedersen, die 2006 in Otepää mit 41 Jahren triumphiert hatte.

Fessel: Neun Sekunden fehlen für Podest

Der von Beginn an stark auftrumpfenden Fessel fehlten am Ende nur 30 Sekunden zu einem Podestplatz, es wäre ihr erster seit Dezember 2014 gewesen. Nur neun Sekunden langsamer war die 21 Jahre alte Carl, die das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere einstellte.

Punkte sammelten auch Stefanie Böhler (Ibach), Sandra Ringwald (Schonach) und Debütantin Katharina Henning (Oberwiesenthal) auf den Rängen 22, 25 und 27. Julia Belger (Oberwiesenthal) folgte auf dem 45. Rang.

Der Klassiksprint am Samstag war aus deutscher Sicht weniger erfreulich verlaufen. Einzig Ringwald hatte es als Zwölfte unter die besten 30 geschafft, der Sieg ging an die Schwedin Stina Nilsson vor den Norwegerinnen Maiken Caspersen Falla und Heidi Weng. Gesamtweltcup-Siegerin Therese Johaug (Norwegen) war wegen ihrer Dopingsperre nicht am Start.

SID