Weltmeister Freund vor Skisprung-Comeback

Nach fünf Monaten Pause

+ © dpa Severin Freund. © dpa

Schwerin - Es ist ein langer Weg zurück, aber Severin Freund will ihn gehen. Der Skisprung-Weltmeister arbeitet nach seiner fünfmonatigen Pause an seinem Comeback.

Skisprung-Weltmeister Severin Freund kehrt nach fünfmonatiger Pause auf die Schanzen zurück. Der zweimalige Weltmeister und Mannschafts-Olympiasieger gehört zum deutschen Aufgebot für die beiden letzten Springen des FIS Sommer-Grand Prix am kommenden Samstag im österreichischen Hinzenbach und am Sonntag in Klingenthal. „Mir geht es aktuell gesundheitlich sehr gut. Seit einigen Wochen bin ich wieder im Sprungtraining, wobei sich die fünfmonatige Trainingspause bemerkbar macht“, sagte Freund.

Bundestrainer Werner Schuster ist mit dem Genesungsverlauf seines Vorzeigefliegers zufrieden. „Severin konnte sein bisheriges Aufbautraining wie geplant absolvieren. Die beiden Wettkämpfe sind ein willkommener Test für Severins weiteren Formaufbau in den nächsten Wochen und vor dem Einstieg in den Weltcup“, sagte er in einer Pressemitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Freund hatte sich Ende April wegen anhaltender Schmerzen einer Arthroskopie unterzogen. Bei dem zweieinhalbstündigen Eingriff in München wurde die linke Hüftgelenkslippe genäht und mit Knochenankern fixiert. Seit seinem Sturz bei der Vierschanzentournee Anfang Januar in Innsbruck hatte der 28-Jährige immer wieder über Schmerzen in der Hüfte geklagt. Selbst eine Trainingspause nach dem Saisonende zeigte nicht die gewünschte Wirkung.

dpa