Favoritenschreck! Zverev im Achtelfinale von Peking

Sieg über Österreicher Thiem

+ © dpa Weiter im Höhenflug: Alexander Zverev besiegt in der ersten Runde den österreichischen Top-10-Spiel Dominic Thiem. © dpa

Peking - Tennisprofi Alexander Zverev (Hamburg) hat beim ATP-Turnier in Peking mit einem Kraftakt das Achtelfinale erreicht.

Gegen den an Nummer vier gesetzten Dominic Thiem (Österreich) gewann der 19-Jährige am Dienstag sein Erstrundenmatch 4:6, 6:1, 6:3. In der nächsten Runde trifft Zverev auf den US-Amerikaner Jack Sock.

Auch Mayer und Lisicki sind noch im Rennen

Zverev hatte vor zwei Wochen im Finale von St. Petersburg den ersten Titel seiner Karriere geholt und danach seinen Start in Shenzhen wegen Müdigkeit abgesagt. Beim mit 4.164.780 Dollar dotierten Turnier in der chinesischen Hauptstadt ist zudem noch Florian Mayer aus Bayreuth am Start.

Bei den Damen wurde die Partie von Sabine Lisicki (Berlin) gegen Jelena Switolina (Ukraine/Nr. 16) nach einer längeren Regenunterbrechung auf Mittwoch verlegt.

