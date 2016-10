Brandenburg: Flüchtling (18) auf offener Straße erstochen

Hintergrund völlig unklar

Ludwigsfelde - Mord auf offener Straße: Ein 18-jähriger Flüchtling ist am Sonntagabend von einem anderen Flüchtling erstochen worden. Das Opfer starb noch im Rettungswagen.

Ein 18-jähriger Flüchtling ist in Ludwigsfelde in Brandenburg von einem anderen Flüchtling auf offener Straße erstochen worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte, erlitt das Opfer am Sonntagabend mehrere Stichverletzungen am Oberkörper und starb noch im Rettungswagen. Ein Verdächtiger wurde kurz nach der Tat festgenommen. Es handele sich um einen minderjährigen unbegleiteten Flüchtling, sagte der Sprecher. Weitere Angaben über seine Identität gab es zunächst nicht. Der Hintergrund der Tat sei völlig unklar. Das 18-jährige Opfer hatte in einer Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge gewohnt; die Tat ereignete sich in der näheren Umgebung.

