Zwei Frauen überfallen - 5 Millionen Euro Beute

Paris - Zwei Frauen aus Katar sind Opfer eines hinterhältigen Überfalls nahe Paris geworden. Die Täter konnten unerkannt mit ihrer millionenschweren Beute flüchten.

Am Montagabend wurden zwei Frauen aus dem Emirat Katar vor den Toren von Paris Opfer eines Raubüberfalls. Die beiden Frauen, die kurz zuvor am Flughafen Le Bourget gelandet waren, waren mit ihrem Auto der Luxusmarke Bentley auf dem Weg in die Stadt, als die Angreifer zuschlugen.

Die maskierten Täter zwangen den Fahrer der Limousine dazu, von der Autobahn ab zu fahren und anzuhalten, so ein Polizeisprecher am Dienstag. Dann wurden die Frauen und der Fahrer mit Tränengas außer Gefecht gesetzt. Die Täter räumten das Auto komplett leer, erbeuteten Schmuck, Kleidung und Gepäck. Der Gesamtwert des Diebesguts soll sich auf mindestens 5 Millionen Euro belaufen.

Immer wieder werden bei oder in Paris gut betuchte Personen die Opfer spektakulärer Überfälle. Erst im Oktober war US-Star Kim Kardashianin ihrem Pariser Hotel überfallen und ausgeraubt worden. Die Ehefrau von Rapper Kayne West erlitt dabei einen schweren seelischen Schock. Mit Schmuck und Juwelen im Wert von mehreren Millionen Euro konnten die Täter entkommen. Bisher wurden sie nicht gefasst.

