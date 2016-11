83-Jähriger rast in Geschäft - Beifahrerin in Lebensgefahr

Unfall mit hohem Schaden

Gerlingen - Als er auf einen Parkplatz fahren wollte, beschleunigte ein 83-Jähriger in Gerlingen plötzlich und raste in ein Geschäft. Seine Beifahrerin schwebt nun in Lebensgefahr.

Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag mit seinem Wagen in die Schaufensterscheibe eines Elektromarktes in Gerlingen bei Stuttgart gerast. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Senior schwer, seine 75 Jahre alte Beifahrerin lebensgefährlich verletzt.

Der Mann wollte auf einen Parkplatz fahren, gab dann aber aus unbekannten Gründen Gas und beschleunigte sein Automatikauto. Er fuhr nach Angaben der Polizei über zwei Grünstreifen und krachte in den Markt für Haushaltsgeräte. Die komplette Schaufensterscheibe zersplitterte. Kunden, die in dem Laden waren, blieben unverletzt. Am Inventar des Elektromarktes, der unter anderem Kühlschränke und Waschmaschinen verkauft, entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 50 000 Euro, am Gebäude in Höhe von 20 000 Euro.

