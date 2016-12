US-Astronaut John Glenn ist gestorben

Mit 95 Jahren

Columbus - Der legendäre US-Astronaut John Glenn ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Glenn war 1962 der erste US-Astronaut in der Erdumlaufbahn.

Allerdings hatten die USA im Wettlauf um den ersten Menschen im All verloren: Als erster Mensch war wenige Monate zuvor der Kosmonaut Juri Gagarin um die Erde gekreist.

Glenn schrieb aber gleich zwei Mal Raumfahrtgeschichte: Im Alter von 77 Jahren wurde er der älteste Astronaut, der jemals ins All reiste. Er umkreiste 1998 an Bord der Weltraumfähre "Discovery" 134 Mal die Erde.

Glenn machte auch eine Politikerkarriere. Von 1974 bis 1998 war er Senator in Washington. In den vergangenen Jahren ließ seine Gesundheit stark nach. Vor zwei Jahren wurde er am Herzen operiert. Eine Woche vor seinem Tod wurde er nach Angaben des John Glenn College of Public Affairs in eine Krebsstation eingeliefert.

Die US-Weltraumbehörde Nasa bezeichnete Glenn in ihrem Nachruf als "wahren amerikanischen Helden".

dpa