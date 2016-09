Autofahrer flüchtet zu Fuß und lässt Beifahrer tot im Wrack liegen

Besonders schwerer Fall von Fahrerflucht

Büren - Ein Autofahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der Beifahrer wird schwer verletzt - doch anstatt Hilfe zu holen, flüchtet der Fahrer. Nicht umsonst, denn er hatte durchaus etwas zu verbergen.

Ein 27-jähriger Autofahrer soll in Büren (Kreis Paderborn) nach einem schweren Unfall mit Überschlag seinen Beifahrer tot oder sterbend im Auto zurückgelassen haben. Bevor er - ohne Hilfe zu holen - zu Fuß flüchtete, habe er noch die Kennzeichen abmontiert, berichtete die Polizei in Paderborn am Sonntag. Die Polizisten hatten nach dem Hinweis eines Zeugen den auf dem Dach liegenden Wagen und darin die Leiche eines 22-Jährigen entdeckt.

Stunden später stellte sich der mutmaßliche Unfallfahrer - unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehend - der Polizei. Den Spuren zufolge war er auf abschüssiger Strecke in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Polizei hatte noch in der Nacht eine Suchaktion gestartet, weil nicht auszuschließen war, dass der Fahrer unter Schock stehend und verletzt umherirrt.

