Karlsruhe: Baby offenbar an Schütteltrauma gestorben

Haftbefehl gegen Partner der Mutter

+ © dpa Ein sechs Monate altes Baby ist in Karlsruhe wohl Opfer des Partners seiner Mutter geworden. © dpa

Karlsruhe - Ein sechs Monate altes Baby in Karlsruhe ist allem Anschein nach an einem Schütteltrauma gestorben. Der Lebensgefährte der Mutter gerät ins Visier der Ermittler.

In Karlsruhe ist ein Baby offenbar an den Folgen eines Schütteltraumas gestorben. Das sechs Monate alte Mädchen starb am Mittwoch in einer Klinik, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Gegen den 21-jährigen Lebensgefährten der Mutter wurde ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge erlassen. Der zuständige Richter setzte diesen aber zugleich unter Auflagen außer Vollzug.

Der 21-Jährige hatte den Angaben zufolge am Sonntag selbst den Rettungsdienst alarmiert, weil das Kind nicht mehr reagierte. Nachdem die Ärzte am Dienstag die Polizei verständigten, wurde er in der Klinik festgenommen.

afp