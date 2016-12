Frau in den Rücken getreten: Polizei hofft auf Hinweise

Brutaler Angriff in Neukölln

Berlin - Für die Aufklärung des brutalen Angriffs auf eine junge Frau in einem U-Bahnhof im Berliner Stadtteil Neukölln hoffen die Ermittler auf weitere Zeugenhinweise.

„Bisher können wir noch nichts Näheres sagen“, erklärte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Die Polizei hatte am Donnerstag ein Video des Vorfalls veröffentlicht, nachdem es einen Tag zuvor bereits von der „Bild“-Zeitung im Internet gezeigt worden war. Auf den Aufnahmen aus einer Überwachungskamera vom 27. Oktober ist zu sehen, wie ein Mann einer 26-Jährigen plötzlich auf einer Treppe in den Rücken tritt. Die Frau stürzte mehrere Stufen hinab und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter und seine drei Begleiter gingen einfach weiter.

