Comic-Star verleiht dem Einhorn-Hype einen Sinn

Irre ebay-Versteigerung für den guten Zweck

+ © Ritter Sport/dpa Die Einhorn-Schokolade ist der Renner. © Ritter Sport/dpa

München - Mit seiner Einhorn-Schokolade hat Ritter Sport ein Riesengeschäft gemacht. Jetzt soll die Leckerei mit dem Fabelwesen Gutes für andere tun - dank eines beliebten Comic-Zeichners.

Sie ist pink. Auf ihr ist ein Einhorn und ein Regenbogen. Und sie ist nicht nur quadratisch und gut, sie ist auch noch magisch: Die Einhorn-Schokolade von Ritter Sport hat kürzlich einen enormen Kaufrausch unter Fans von Süßem und von Kitsch ausgelöst. Vorübergehend war der begehrte Riegel mit Himbeer-Geschmack und aufwändiger Verpackung im Online-Shop sogar nicht mehr verfügbar. Ein Mann gibt jetzt dem Hype um den gehörnten mythischen Vierbeiner mit Hilfe seiner Fans einen tieferen Sinn.

Mehr als 1,2 Millionen Facebook-Nutzer lachen täglich über die Ideen, die Comiczeichner Ralph Ruthe zu Papier bringt, die Bücher des selbsternannte „Witzbildmalers“ sind Verkaufsschlager. Kürzlich schenkte ihm ein Fan nach einem Auftritt eine Tafel Einhorn-Schoki. Was die Frau nicht wissen konnte: Himbeeren sind so gar nicht sein Geschmack. Darum machte der 44-Jährige aus der Not eine Tugend und stellte seinen Stift in den Dienst einer guten Sache:

Er malte seine ganz eigene Version eines fröhlichen Einhorns auf die Verpackung, das künstlerisch aufgewertete Quadrat versteigert er jetzt. Der Erlös soll einem Bielefelder Kinderhospiz zugute kommen. Ab einem Gebot von mehr als 50 Euro würde er selbst die Spende um weitere 500 Euro aus eigener Tasche erhöhen, motivierte der Cartoonist seine Anhänger.

Und die ließen ihn nicht im Stich. Derzeit (Stand Mittwoch, 15 Uhr) steht das Höchstgebot nämlich bei geradezu magischen 11.950 Euro für das Unikat. Zum Vergleich: Auch „reguläre“ Einhorn-Schoko-Tafeln werden bereits auf ebay versteigert, da erzielen sie Preise bis um die 20 Euro.

Fünf Tage lang läuft der vorweihnachtliche Bieterstreit auf ebay noch. Wenn es so weitergeht, dürfte am Ende eine Summe erreicht sein, für die man ein echtes Einhorn erstehen könnte. Das Hospiz wird es Ruthe danken.

Dm klaut Marketing-Idee mit Einhorn

Unterdessen feiert der Einhorn-Hype weiter fröhliche Urständ‘ - allerdings nicht, um anderen etwas Gutes zu tun, sondern nur dem eigenen Geldbeutel. Der Drogerie-Markt Müller hat ein Duschgel herausgebracht, von dessen Verpackung - wie originell! - ebenfalls eines der Fabelwesen samt Regenbogen und pinkfarbenem Layout-Overkill blickt.

Die Flüssigseife dufte nach Sternchen und Wölkchen, behauptet der Schriftzug darunter vollmundig. Auf Facebook schwärmt das Unternehmen blumig: „OMG wir sind schockverliebt“, heißt es da inmitten von themennahen Emojis.

Und der schamlose Marketing-Idee-Klau scheint tatsächlich zu funktionieren. In nur fünf Stunden nach Veröffentlichung des Posts kommentierten bereits knapp 13.100 User, wollen wissen, wann und in welchen Filialen die als limitierte Auflage angepriesene Lotion zu haben ist. Einhorn-Liebe macht offenbar blind.

Doch unter die vielen Fans mischen sich auch kritische Stimmen: „Mittlerweile muss man auf alles nur ein Einhorn drucken und sofort stehen alle Schlange...“, wettert etwa Facebook-Nutzerin Iris N., und Diana T. pflichtet bei: „Profitgier! Ihr habt doch alle vergessen wofür Einhörner stehen. Alles müsst ihr in den Mainstreamdreck ziehen.“

Wer also die Wahl hat, sollte vielleicht doch lieber bei Ruthe mitbieten.

