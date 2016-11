Dackel und Frauchen beißen und treten Horrorclown

Abreibung

Ludwigshafen - Der schreckliche Horror-Clown Trend ebbt langsam ab - noch gibt es Vorfälle. Einer der Witzbolde hat sich allerdings mit den Falschen angelegt: Mit einer jungen Frau und ihrem Dackel.

Mit einem der vermutlich letzten sogenannten Horrorclowns des Jahres hat sich in Rheinland-Pfalz ein Hund befasst: Wie die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstag mitteilte, wollte der mit einer Maske und einer roten Perücke Verkleidete am Vorabend in Frankenthal eine 25-jährige Frau "vermutlich mit einem Messer oder ähnlichen Gegenstand" erschrecken. Deren Dackel habe allerdings sein Frauchen verteidigt und dem Clown in die Wade gebissen.

Der Clown habe versucht, den Dackel abzuschütteln. Zudem habe die Frau den Clown getreten, erklärte die Polizei weiter. Als daraufhin jedoch ein weiterer Horrorclown aus dem Gebüsch gekommen sei, habe die Frau die Flucht ergriffen. Ebenso seien beide Horrorclowns geflohen. "Der Scherz ging wohl nach hinten los", befand die Polizei drei Tage nach Halloween.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa