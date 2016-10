Traurig

+ © dpa Mathilda sollte mit einer aufwendig hergestellten Prothese geholfen werden. © dpa

Magdeburg/Loburg - Die einbeinige Storchendame Mathilda ist tot. Das Tier sei an einer Sepsis (Blutvergiftung) gestorben, teilte der Storchenhof Loburg auf seiner Internetseite mit.

Mathilda hatte im August in einer Magdeburger Tierarztpraxis eine Prothese angepasst bekommen. Der Storch hatte sich laut Storchenhof Loburg zuvor in Thüringen in einer Angelsehne verfangen - und so schwer am Bein verletzt, dass der Unterschenkel amputiert werden musste.

In einer aufwendigen Prozedur war für das Tier eine Prothese hergestellt worden. Die Vogelschutzwarte mit dem Storchenhof in Loburg (Sachsen-Anhalt) kümmert sich seit Jahren um verletzte Störche. Die Bild-Zeitung berichtet in ihrer Donnerstagsausgabe über den Tod von Mathilda.

