Ermordete Prostituierte auf Bundesstraße entdeckt

Polizei ermittelt

Hannover - Eine 40-jährige Frau aus dem Großraum Hannover ist in einem sogenannten „Love-Mobil“ Opfer einer Gewalttat geworden.

Die Polizei geht davon aus, dass sie ermordet wurde, wie ein Sprecher am Samstag in Salzgitter sagte. Die Tote war am Freitagabend an der Bundesstraße 494 zwischen Hildesheim und Peine entdeckt worden. Eine Obduktion soll nun die Todesumstände klären.

Die Polizei will eine Mordkommission einsetzen. „Love-Mobile“ sind Wohnwagen oder Wohnmobile, in denen Prostituierte ihre Dienste anbieten.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbi ld)