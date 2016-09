Familiendrama in Bonn: Verdächtiger gefasst

Mutter und Sohn (11) tot aufgefunden

Bonn - Zwei Tage dauerte die Suche nach Marc S., der unter Verdacht steht, seine Freundin sowie seinen elfjährigen Sohn getötet zu haben. Jetzt wurde der Mann gefasst.

Der 46-Jährige wurde am frühen Dienstagmorgen nach einem anonymen Hinweis im Duisburger Rotlichtviertel festgenommen, sagte ein Sprecher der Duisburger Polizei. Ein Passant hatte den Gesuchten am frühen Dienstagmorgen auf einer Duisburger Straße erkannt. Der 46-jährige Vater des Elfjährigen leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand.

Der auffällig tätowierte Marc S. war schnell ins Visier der Fahnder geraten, nachdem die Polizei am Sonntagnachmittag in einer Wohnung in Bonn die Leichen der 48-Jährigen und ihres Sohnes entdeckt hatten. Besorgte Nachbarn hatten die Polizei gerufen. Die Gesamtumstände wiesen laut Polizei auf ein Familiendrama hin, deshalb hatte die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen.

