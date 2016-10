Familiendrama von Wedel: Frauenleiche gefunden

Zwei Kinder wurden ertränkt

+ © dpa In Wedel waren in einem Bungalow zwei Kinderleichen entdeckt worden. DIe Polizei geht dazon aus, dass die Kinder ertränkt wurden. © dpa

Wedel/Hamburg - Nachdem am Sonntag zwei kleine Kinder tot in ihrem Elternhaus aufgefunden wurden, hat die Polizei neue Erkenntnisse. Laut Obduktionsbericht wurden die Kinder ertränkt - vermutlich vom Vater. Nun wurde eine Frauenleiche gefunden.

Im Familiendrama von Wedel bei Hamburg geht die Polizei davon aus, dass der Vater die beiden kleinen Kinder getötet hat. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Hintergrund der Tat dürften familiäre Probleme gewesen sein. Nach dem Ergebnis der Obduktion wurden das fünfjährige Mädchen und sein zwei Jahre alter Bruder vermutlich bereits am Samstag ertränkt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Kinder waren am Sonntag in ihrem Elternhaus in Wedel tot gefunden worden.

Der 49 Jahre alte Vater hatte sich am Sonntag im benachbarten Hamburger Stadtteil Rissen umgebracht. Die Polizei sucht seitdem nach der 37-jährigen Mutter. Nun wurde die Leiche einer Frau gefunden.

Nach dem Familiendrama von Wedel bei Hamburg ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Das teilte die Polizei Itzehoe am Dienstag mit. Die Leiche sei vergraben auf einem Grundstück entdeckt worden, das an den Bungalow der Familie grenzt. Ob es sich um die Mutter der zwei toten Kleinkinder handelt, ist noch offen. Sie sei noch nicht identifiziert, ergänzte eine Polizeisprecherin.

dpa