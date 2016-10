17 Männer umzingeln und begrapschen zwei Frauen

Schlimmer Vorfall laut Freiburger Polizei

Freiburg - An die Silvesternacht in Köln erinnert ein Vorfall in Freiburg: Zwei Frauen wurden auf dem Kirchplatz von 17 Männern begrapscht. Nur ein Zufall verhalf ihnen zur Flucht.

In Freiburg in Breisgau haben laut Polizei 17 Männer zwei junge Frauen (21 und 29 Jahre) belästigt. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, berührten sie die Frauen unsittlich an mehreren Körperstellen. Die Frauen beschreiben die Täter als Schwarzafrikaner.

Schließlich mischte sich laut Behördenangaben ein Radfahrer ein, und den Opfern gelang es, zu einer nahe gelegenem Polizeidienststelle zu flüchten. Die Polizei fahndete umgehend nach den Tätern und nahm am Tatort drei Verdächtige fest. Es handelt sich um drei junge Männer aus Gambia (18, 19 und 20 Jahre), die der Polizei bereits bekannt waren. Laut n-tv wurden die drei Männer mittlerweile wieder frei gelassen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0761/8825777 in Verbindung zu setzen.

Erinnerungen an Silvesternacht in Köln

Der aktuelle Vorfall erinnert an die Kölner Silvesternacht, als massenhaft Frauen rund um den Kölner Dom begrapscht und sexuell belästigt wurden. Der Täter waren mutmaßlich vor allem nordafrikanisch-arabischer Herkunft.

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)