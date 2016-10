Schreckliche Tat in NRW

Viersen - Ein fünfjähriger Junge ist in Viersen in Nordrhein-Westfalen getötet worden. Wie die Polizei Mönchengladbach am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf bestätigte, wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Die Staatsanwaltschaft Krefeld ermittelt. Nähere Einzelheiten über die Tat wollten die Ermittler am Abend aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen. Weitere Informationen soll es erst an Dienstag geben. Der WDR hatte zuerst über den Fall berichtet.

dpa