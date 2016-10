16-Jähriger an Hamburger Alster erstochen

Messer-Attacke auf zwei Jugendliche

+ © dpa Die Attacke auf zwei Jugendliche ereignete sich unter der Kennedybrücke in Hamburg. © dpa

Hamburg - Ein rätselhaftes Verbrechen erschüttert die Hamburger. Mitten in der Stadt wurde ein Jugendlicher erstochen. Die Hintergründe sind unklar.

Unter einer Brücke mitten in der Hamburger Innenstadt ist ein 16-jähriger Jugendlicher getötet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll ein zunächst unbekannter Täter den Jugendlichen am Sonntagabend niedergestochen haben. Der 16-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Dem Polizeibericht vom Montag zufolge stieß der Angreifer bei der Tat unter der Kennedybrücke die 15-jährige Begleiterin des Opfers in die Alster. Das Mädchen konnte sich selbst aus dem Wasser retten. Nach den bisherigen Ermittlungen trat der Mann von hinten an den Jugendlichen heran und stieß mehrmals auf sein Opfer ein, vermutlich mit einem Messer.

Der Täter soll 23 bis 25 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er sei nach der Tat davongelaufen. Am Montagmorgen suchte ein großes Aufgebot an Polizisten an der Alster nach der Tatwaffe und weiteren Hinweisen. Auch mehrere Taucher waren im Einsatz. Die Mordkommmission ermittelt und hat mögliche Zeugen zur Mitarbeit aufgerufen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unbekannt.

dpa