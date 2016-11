Zukünftiger Bräutigam hat doppeltes Glück

Besonderes Hochzeitsgeschenk

Tel Aviv - Nach einem Marktbesuch kauft ein junger Israeli spontan einen Lottoschein. Am Tag vor seiner Hochzeit findet die Ziehung statt und beschert dem Studenten ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk.

Ein junger Israeli hat zur Hochzeit ein ganz besonderes Geschenk bekommen: einen Lottogewinn in Höhe von 15 Millionen Schekel (rund 3,6 Millionen Euro). Der 26 Jahre alte BWL-Student aus Jerusalem habe am Tag vor der Trauung von seinem Gewinn erfahren, schrieb die israelische Zeitung „Jediot Achronot“ am Dienstag in ihrer Online-Ausgabe. Den Scheck holte er nur wenige Stunden vor der Hochzeitsfeier ab.

Spontane Entscheidung führt zu Reichtum

Den Lottoschein habe er am Freitag spontan mit Restgeld gekauft, nachdem er auf dem Markt war, erzählte der junge Mann dem Blatt. „Ich habe einfach irgendwelche Zahlen gewählt.“ Bei der Ziehung am Samstagabend hatte er damit Erfolg. „Auch in meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht mit einem solchen Hochzeitsgeschenk gerechnet“, sagte der glückliche Gewinner.

Zukunft ist gesichert

„Ich konnte mit meiner Braut unter dem Baldachin stehen, im Wissen, dass unsere Zukunft gesichert ist“, sagte er. Statt bescheidenen Flitterwochen in Israel plant das Paar nun eine Amerika-Reise. „Und danach wollen wir eine geräumige Wohnung kaufen und viele Kinder bekommen.“

