Klinikbrand mit zwei Toten: Schrecklicher Verdacht

Brandstiftung?

Brand im Krankenhaus Bergmannsheil Bochum

Bochum - Ein Feuer ließ die Bochumer Klinik zur Todesfalle werden. Zwei Menschen sterben. Die Polizei hat einen ersten schrecklichen Verdacht, was den Brand ausgelöst haben könnte.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler könnte der Großbrand in einem Bochumer Krankenhaus mit zwei Toten und mindestens 16 Verletzten von einer Patientin verursacht worden sein. Das Feuer sei in dem Zimmer der 69-Jährigen entstanden, die bei dem Brand ums Leben kam, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Selbstmordabsicht der Frau sei "nicht auszuschließen". Die Ermittlungen dauerten aber an.

Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zum Freitag gegen 02.30 Uhr in dem Patientenzimmer im sechsten Obergeschoss eines Bettenhauses des Klinikums Bergmannsheil aus und breitete sich schnell auf die gesamte Station aus. Obwohl erste Kollegen sechs Minuten nach dem Alarm vor Ort gewesen seien, hätten sie einen weit fortgeschrittenen Etagenbrand vorgefunden, sagte Gottfried Wingler-Scholz von der Feuerwehr Bochum.

Neben der 69-Jährigen kam der Polizei zufolge ein 41-jähriger Patient im Nachbarzimmer ums Leben, mindestens 16 weitere Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Krankenhausleitung wurden vier Menschen mit schwersten Verletzungen in Spezialkrankenhäuser nach Aachen, Wiesbaden und Leipzig geflogen. Alle anderen Verletzten und die übrigen Patienten aus dem Haus seien in der Klinik versorgt worden.

Mitarbeiter des Krankenhauses sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei brachten mehr als 120 Patienten in Sicherheit. Bei dem Brand wurden der Polizei zufolge "große Teile" des Gebäudes zerstört. "Dieser Gebäudeteil wurde komplett geräumt und die Patienten evakuiert." Demnach entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren Millionen Euro.

Hunderte Feuerwehrleute aus dem gesamten Ruhrgebiet kämpften die ganze Nacht über gegen die Flammen, die sich später vom sechsten auf das siebte und achte Obergeschoss ausbreiteten und den Dachstuhl zerstörten. Dort befinden nach Angaben von Klinik und Feuerwehr aber keine Patientenstationen, sondern unter anderem Technikräume. Allein die Polizei war nach eigenen Angaben mit 400 Kräften im Einsatz.

Wingler-Scholz sprach von einem hochdramatischen und aufgrund des Brandablaufs sehr ungewöhnlichen Einsatz. Feuerwehrleute hätten teils "unter Riskierung ihres eigenen Lebens" gehandelt. Patienten auf der brennenden Station hätten sich etwa am Fenster bemerkbar gemacht, während im Hintergrund schon Flammenschein zu sehen gewesen sei.

OB: "Erschütterndes Ereignis"

Essens Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD), der sich gemeinsam mit Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) vor Ort ein Bild gemacht hatte, sprach von einem "erschütternden Ereignis" und lobte die "beeindruckende Leistung" des Klinikpersonals und der Einsatzkräfte. Ihnen sei es zu verdanken, dass insgesamt 126 der 128 in dem betroffenen Bettenhaus untergebrachten Patienten gerettet worden seien.

Bei der ausgebrannten Station handelt es sich um eine chirurgisch-septische Abteilung für Patienten mit entzündeten Knochen oder Prothesen. Auch die darunterliegenden, vom Feuer nicht direkt betroffenen Stationen des Bettenhauses sind nach dem Brand nicht funktionstüchtig. Das aus verschiedenen Gebäuden bestehende Krankenhaus sei insgesamt aber handlungsfähig, betonte Schildhauer. Die Notfall- und die Akutversorgung seien gesichert.

Keine Sprinkleranlagen: Kritik

Patientenschützer forderten bereits Stunden nach dem Unglück Sprinkleranlagen in jedem Zimmer der Krankenhäuser und Pflegeheime. „Rund 40 Mal im Jahr brennt es in deutschen Krankenhäusern, noch häufiger in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen“, sagte Vorstand Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz der Deutschen Presse-Agentur in Dortmund. Krankenhaus- und Pflegeheimbetreiber würden aber ebenso halbherzig reagieren wie die Landespolitik.

Diskutiert wird nach dem Unglück unter anderem, warum es in der Klinik keine Sprinkleranlagen in den Zimmern gibt. Nach Auskunft des Krankenhauses gehören sie - anders als Brandmeldeanlagen - nicht zum Brandschutzkonzept. Im Baukonzept aus den 80er-Jahren sei das auch keine Überlegung gewesen, sagte ein Kliniksprecher. Nach Auskunft der Stadt Bochum hatten die Brandmelder den Alarm bei der Feuerwehr ausgelöst.

dpa/afp