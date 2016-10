Mann will Bettgestell verräumen und stürzt aus Fenster

Schwere Verletzungen

Hayingen - Weil er ein Bettgestell über ein Fenster aus dem Haus schaffen wollte, ist ein 38-Jähriger in Baden-Württemberg schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der Mann das Bett am Sonntag mit einem Verwandten mithilfe eines Traktors über ein Fenster abtransportieren. Der 73 Jahre alte Helfer fuhr dazu die Schaufel des Traktors direkt an die Hauswand unter dem Fenster. Der 38-Jährige setzte das Bettgestell auf der Schaufel ab - doch die kippte.

Der Mann stürzte daraufhin rund vier Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer am Rücken. Ersten Ermittlungen zufolge wurde durch das Bettgestell ein Hebel betätigt, was dazu führte, dass die Schaufel kippte.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)