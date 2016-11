Wagen prallt gegen Baum - Vier Teenager tot

Tödlicher Unfall

Markt Rettenbach - Vier junge Insassen eines Autos sind bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Memmingen in Bayern ums Leben gekommen.

Tragisches Ende einer nächtlichen Autofahrt: Vier junge Männer sind bei einem verheerenden Verkehrsunfall am späten Samstagabend im Unterallgäu ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 18 Jahre alter Fahranfänger in einer langen Rechtskurve einer Staatsstraße in Markt Rettenbach die Gewalt über das Fahrzeug verloren. Das mit insgesamt fünf Insassen besetzte Auto kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und wurde in zwei Teile zerrissen.

Die genaue Unfallursache war am Sonntag zunächst unklar. Allerdings sei die Fahrbahn zum Unfallzeitpunkt gegen 23.00 Uhr nass gewesen, zudem soll der Wagen mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Erst nach rund sechs Stunden war die Unfallstelle geräumt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Bei den Toten handelt es sich um Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren. Der Fahrer und drei seiner Begleiter seien noch an der Unfallstelle gestorben. Ein fünfter Insasse erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Zur Klärung der genauen Unfallursache schaltete die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen ein.

Unklar blieb zunächst auch, wohin die Gruppe der Jugendlichen unterwegs war. Auch dies müsse nun in den weiteren Ermittlungen geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher.

