Medien: Franke unter den Opfern des Großfeuers in Oakland

Mann stammte offenbar aus Erlangen

+ © AFP Bei dem Großbrand kamen insgesamt 36 Menschen ums Leben. © AFP

Oakland - Ein in Kalifornien lebender Franke ist unter den Opfern des verheerenden Brandes mit 36 Toten bei einer Lagerhaus-Party in Oakland.

Die Behörden gaben am Mittwoch (Ortszeit) Details dazu bekannt. Der Deutsche ist mit 61 Jahren das älteste Opfer der Feuerkatastrophe. Wie der San Francisco Chronicle berichtete, stammte der in Oakland lebende Mann aus Erlangen. In Kalifornien habe er als Musiker gearbeitet.

Die East Bay Times schrieb, auch seine Freundin sei in dem Feuer ums Leben gekommen. Bis zum Montagabend wurden 36 Opfer aus dem völlig ausgebrannten Lagerhaus in Oakland geborgen. Das jüngste ist 17 Jahre alt, die meisten waren zwischen 20 und 30, darunter auch drei Partygäste aus Finnland, Guatemala und Korea. Am Mittwoch wurde die Suche in den Trümmern eingestellt.

Das Feuer war am Freitagabend bei einer illegalen Party in dem zweistöckigen Gebäude ausgebrochen. In dem als „Ghost Ship“ (Geisterschiff) bekannten Lagerhaus hatten Künstler sich Ateliers eingerichtet. Nach Angaben der Behörden durfte das Gebäude als Lagerhalle, nicht aber zum Wohnen oder für Veranstaltungen genutzt werden.

Lesen Sie auch: Tödliches Großfeuer in Oakland - Auslöser gefunden?

dpa