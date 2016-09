Messer-Attacke an Schule in Sachsen-Anhalt

Polizei schickt Großaufgebot

Magdeburg - Ein 36-Jähriger hat am Montagmorgen in einer Schule für Panik gesorgt. Er bedrohte Schüler mit einem Messer.

Der psychisch kranke Mann war in den Chemie-Unterricht einer achten Klasse am Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium in Wolmirstedt gestürmt. Dort hielt er einem Schüler ein Messer an den Hals und befahl der gesamten Klasse, den Raum zu verlassen.

Die Lehrerin alarmierte umgehend die Polizei. Als die herbeigerufenen Beamten den Raum betraten, "trafen sie den 36-Jährigen alleine an", zitiert die Bild einen Polizeisprecher. Zunächst drohte der Mann damit, sich etwas anzutun, doch nach Zureden der Polizisten gab er schließlich auf und ließ sich festnehmen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Das Motiv der Tat liegt bislang im Unklaren. Der Mann lebt nach Informationen des Blattes im betreuten Wohnen in einem Nachbarort von Wolmirstedt. Er ist weder polizeibekannt, noch war er vorher durch aggressives Verhalten aufgefallen.

Notfall-Seelsorger kümmerten sich um die Schüler und Lehrer, der weitere Unterricht an dem Gymnasium fiel aus.

