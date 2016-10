Mission ExoMars: Ticker zur Mars-Landung

Sonde Schiaparelli im Anflug

+ © picture alliance / dpa Heute erreicht die Sonde Schiaparelli den Roten Planeten. © picture alliance / dpa

München - Die Mission ExoMars ist am Ziel: Heute erreicht die Sonde Schiaparelli den Roten Planeten. Der Ticker zur Mars-Landung.

+++ Die ESA überträgt die Mars-Mission hier live: Live-Stream zur Mars-Landung +++

Es ist eine Premiere für die europäische Raumfahrt und zugleich ein heikles Manöver: Am heutigen Mittwoch um voraussichtlich 16:42 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit soll die 600-Kilogramm schwere ESA-Sonde Schiaparelli in die Mars-Atmosphäre eintreten. Es geht um die erste erfolgreiche Mars-Landung Europas auf dem Nachbarplaneten der Erde. Bei der Mission „ExoMars“ arbeitet die Europäische Weltraumorganisation (ESA) mit Hauptsitz in Darmstadt mit der russischen Raumfahrtsagentur Roskosmos zusammen. Gerade mal sechs Minuten später, um 16:48 Uhr, soll die Landung der Sonde auf der Oberfläche des Roten Planeten erfolgen.

Dann steigt die Spannung: Bis zu zwei Stunden kann es dauern, bis die Signale über Gelingen oder Scheitern der Mission an die Bodenstation übertragen werden.

Hinter der ExoMars-Mission stecken eigentlich zwei Missionen: Der erste Teil ist der Start des Forschungssatelliten „Trace Gas Orbiter“ (TGO) mit der Landekapsel Schiaparelli im März 2016 in Kasachstan. Schiaparelli soll eine weiche Mars-Landung erproben. Die zweite Mission ist für 2020 geplant und besteht aus einem Marsrover und einer Landeplattform mit wissenschaftlichen Instrumenten.

Mars-Landung: Gibt es Leben auf dem Mars?

Hauptziel des Programms ExoMars ist herauszufinden, ob der Mars jemals belebt war oder es sogar immer noch ist. Die Forscher prüfen dabei, ob der Planet geologisch aktiv ist und sich Hinweise auf einfaches mikrobielles Leben finden lassen. Klar ist, dass die Marsoberfläche kalt, trocken und starker Strahlung ausgesetzt ist. Es herrschen also sehr widrige Bedingungen für Organismen.

Die Mission soll ein Mosaiksteinchen zu einer der großen Fragen der Menschheit liefern: Woher kommt das Leben?

Mars-Landung: Woher die Landekapsel Schiaparelli ihren Namen hat

Die Landekapsel für die Mars-Landung ist nach dem italienischen Astronomen Giovanni Schiaparelli (1835-1910) benannt, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts per Teleskop helle und dunkle gerade Linien auf dem Planeten wahrnahm. Im Italienischen nannte er sie „canali“.

Das Wort wurde im Englischen und in anderen Sprachen fehlerhaft als „Kanäle“ statt als „Furchen“ oder „Rillen“ übersetzt. Durch den Übersetzungsfehler entstand das Bild eines Netzwerkes aus Bewässerungskanälen, die vermeintlich von intelligenten Wesen auf dem Mars errichtet wurden. Das Missverständnis widerlegten jedoch im 20. Jahrhundert Raumsonden, die die Marsoberfläche fotografierten und die von Schiaparelli gesichteten Strukturen als optische Täuschungen verzeichneten.

Mehr als 40 Raumsonden starteten bislang gen Mars, mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Ungeklärt bleibt bisher aber die Kernfrage, ob es Leben auf dem Mars gab oder gibt.